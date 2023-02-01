Pin-Up : допомога українцям, позитивні зміни і великі плани на майбутнє

Поява компанії Pin-Up на українському ринку гемблінгу збіглася із найважчим періодом в історії країни. Війна порушила плани багатьох українських компаній. Pinup не є винятком. Тим не менш, ця компанія продовжила свою роботу і змогла уникнути скорочень персоналу. Більше того, за таких непростих часів ігровий майданчик Пін Ап знайшов можливість для розширення штату. Також варто зазначити, що ця компанія активно допомагає своїм співробітникам, які зараз служать у ЗСУ чи є волонтерами.

Pin Up: соціально відповідальна компанія

Окрему увагу заслуговує допомога компанії Pin Up не тільки ЗСУ, а й державі. Вона проявляється в тому, що цей ігровий онлайн майданчик сплачує податки стабільно та своєчасно. В 2022 році Pin Up перерахувала до бюджету України майже 200 млн грн. Варто зауважити, що частиною цих коштів є ліцензійний збір. Цей платіж є обов’язковим для всіх ліцензованих онлайн казино України.

Соціальна відповідальність цієї компанії також проявляється у тому, що вона створила кілька гуманітарних проектів, покликаних допомогти простим українцям усім необхідним. За приблизними розрахунками на гуманітарну допомогу Pin Up витратила майже 30 млн. грн. Протягом першого року війни компанія закупила близько 300 тонн продукції та медикаментів. Ця продукція була передана українцям, які постраждали під час російсько-української війни.

Редизайну сайту

Незважаючи на те, що нинішні обставини не сприяють довгостроковому плануванню та внесенню будь-яких серйозних змін, компанія Pin Up Ukraine ухвалила сміливе рішення – сайт цієї ігрової платформи зазнав істотних змін. За словами керівників компанії, редизайн сайту було заплановано давно. Тому Пінап не відмовилася від своїх планів, навіть незважаючи на воєнні дії в Україні.

Після редизайну сайт не зазнав істотних змін. Це зумовлено тим, що компанія хоче залишатися впізнаною. При цьому сайт Пін Ап став на порядок зручнішим. Це оцінили й користувачі. У компанії залишилися задоволені проведеною роботою, оскільки статистика говорить про те, що після редизайну кількість відвідувачів сайту не зменшилась.

Пін Ап витримав медіаатаки

Незважаючи на те, що війна змусила українців об’єднатись, у бізнесі конкуренцію ніхто не скасовував. Але, на жаль, далеко не всі компанії дотримуються принципів «чесної гри». Ігрова платформа Пін Ап це відчула на собі. У 2022 році проти Pinup було організовано «чорну» піар-кампанію. Цю ігрову платформу звинувачували в тому, що вона, як і раніше, працює в рф. Проте українська компанія Pin Up зуміла довести свою непричетність до однойменного бренду у росії.

Плани на майбутнє

В 2023 році Pin Up планує сконцентруватися на вирішенні двох завдань. По-перше, ця компанія продовжить допомагати країні, ЗСУ та простим українцям. По-друге, у її планах є значне масштабування бізнесу та вдосконалення своїх послуг. Pinup планує впровадити кілька сучасних технологій, які дозволять їй утримати лідируючі позиції на ринку гемблінгу.