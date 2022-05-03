На Тернопільщині волонтери відновлюють покинуті хати

Покинуті хати відновлюють волонтери в селі Шушківці на Лановеччині. Там мешкатимуть переселенці. Започаткував справу священник Олексій Філюк. Він – настоятель місцевої церкви.

За словами священника, відновлювати будинки йому допомагають сини і друзі.

Богдана Савицька / Суспільне Старший син отця Олексія прибирає територію біля будинку

“В Україні війна, кожен має свій фронт роботи, і ми, відчуваючи громадянський обов’язок, теж щось робимо. Відновлюємо хати, яким поза 100 років. Їх відремонтувати дуже важко. Але робимо хоча би те, що в наших силах – трішечки облагородити, окультурити. Це є також наша спільна, велика перемога, бо Україна це хто? Люди. І нам потрібно людей вберегти, нам треба їх поселити”, – каже отець Олексій Філюк.

Богдана Савицька / Суспільне Покинута хата у селі Шушківці

Біля одного з будинків священник разом з синами та дружиною старости Шушківців працюють на подвір’ї старенької хати. Там вони обрізають бур’яни, підмітають поріг і оббивають стару штукатурку. Облагороджують хату і всередині.

Богдана Савицька / Суспільне Волонтери впорядковують подвір’я

“У цій хаті заліплюємо діри, підштукатурюємо. Бо то ж хатам по 100 років, і оті тріщинки зашпаклюються, забіляться”, – розповідає священник.

Богдана Савицька / Суспільне Священник штукатурить стіни

Сергій Дьяков – прийомний молодший син Олексія Філюка допомагає батькові щодня.

“Я стараюся бути таким, як тато, завжди помагати всім”, – розповідає Сергій.

Богдана Савицька / Суспільне Отець Олексій Філюк з молодшим сином прибирають взід до хати

В іншому будинку уже заселилася сім’я переселенців. Вони приїхали в Шушківці з Херсонщини. Юрій Вайдич, який переселився з Херсонщини каже, оскільки до хати не проведена вода, то розчистили криницю.

Богдана Савицька / Суспільне Юрій Вайдич з Херсонщини

“Цією водою ми миємося, миємо посуд і перемо одяг. Ми її не п’ємо і їсти на ній не варим, а на іншому подвір’ї беремо воду, щоб пити і варити їсти, бо там вода добра”, – розповідає Юрій.

Богдана Савицька / Суспільне Воду з цієї криниці використовують для технічних потреб

Чоловік каже, газу в хаті також немає, тому палять дровами. Побудувати довелося й туалет.

“У нас заведено так, що коли починається будівництво, то перше, що люди будують – це туалет, потім – огорожу, аж потім будинок. Ми приїхали сюди і перше, що збудували – туалет. По-трошки облаштовуємося, ми дуже раді цьому будинку, він хороший і теплий. І хоч багато років тут люди уже не жили, але все одно він у дуже хорошому стані”, – розповідає житель Херсонщини.

Богдана Савицька / Суспільне Будинок, у якому живе сім’я пересенців

Загалом у будинку, в якому живе сім’я Юрія, є дві кімнати і кухня. Там вмістилися семеро людей.

Богдана Савицька / Суспільне Родина з Херсончищи поселилася на Тернопільщині

Ще одну сім’ю з Херсонщини заселили по сусідству з Олексієм Філюком. Переселенцям дали пральну машину і килим. Людмила Серватович з Херсонщини розповідає – приїхала з вагітною донькою, зятем і внуком.

“Хата хоч і старенька, і всередині роботи трошки є, але добре. Облаштовуємся по-тихенько, буде все добре”, – каже Людмила Серватович.

Загалом у Шушківцях відновили 10 старих хат, – розповіла дружина старости села Людмила Яремчук. У домівках живуть 70 людей.

Богдана Савицька / Суспільне У Шушківцях переселенці з Херсонщини знайшли для себе житло

“Село живе, дітей багато, кругом сміються, веселість, діти трохи забувають, звідки приїхали”, – розповідає Людмила Яремчук.

Богдана Савицька / Суспільне На Тернопільщині волонтери відновлюють покинуті хати Суспільне