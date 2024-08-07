Чоловіча та жіноча білизна Atlantic

Бренд Atlantic має 30-річний досвід розробки нижньої білизни та щосезону радує своїх покупців новими колекціями, в яких поєднуються максимальний комфорт, найвища якість натуральних матеріалів, широкий асортимент моделей та кольорів, оригінальний дизайн та увага до деталей. Саме в такому поєднанні створюється найзручніша в світі білизна – https://atlantic-shop.in.ua/ru/

Окрім нижньої білизни для чоловіків та жінок, в пропозиції Атлантік представлені колекції Homewear: та Beachwear: піжами та домашні костюми, майки та футболки, кальсони та шкарпетки, плавки та пляжні шорти. Колекції бренду розвиваються в двох напрямках:

Базова колекція – найпопулярніші та перевірені часом моделі в класичних кольорах.

Фешн колекція виходить 2 рази на рік та пропонує інноваційні моделі, насичені кольори, оригінальні принти та лімітовані випуски.

Три особливості, які виділяють білизну Atlantic!

По-перше, це широкий асортимент.

Від інших брендів білизни Атлантік відрізняється надзвичайно широкою пропозицією. Незалежно від того, яку білизну ви шукаєте, ви знайдете її саме тут. В асортименті чоловічої нижньої білизни широко представлені бріфи – від найбільш закритих брифів Класика, через бріфи Спорт з низькою лінією талії та високо відкритими стегнами до мінімалістичних бріфів Міні. Для поціновувачів ідеї відкритого тіла, є чоловічі стрінги, джоки та танга. Далі переходимо до боксерів: від боксерів вільного крою (сімейні труси) до шорт-боксерів з різною довжиною штанин: міні, стандартних, подовжених та довгих.

Жіночі труси представлені наступними моделями: від максимально закритих жіночих трусів Максі (із високою талією, широкими боками та повністю закритими сідницями) до максимально відкритих трусів Стрінги. Тут ви знайдете: помірно закриті труси Класика, найбільш універсальний варіант Бікіні, для активних жінок модель Спорт, вишукані Бразиліана класичні та з високою посадкою та високо відкритими стегнами, спокусливі Танга в пастельних кольорах.

По-друге, якість, якість… і ще раз якість трикотажу.

Для створення нижньої білизни дизайнери бренду використовують найякісніший трикотаж – надзвичайно м’який і приємний на дотик: універсальна 100% бавовна та бавовна з еластаном, інноваційний бамбук, унікальний мікромодал та шовковиста бавовна піма. Всі тканини натуральні, «дихаючі», зносостійкі та дарують неперевершені тактильні відчуття! Підходять для найчутливішої шкіри! Крім того, кожна тканина має свої унікальні особливості. Наприклад, бамбук має антибактеріальні та терморегулюючі властивості (охолоджує влітку та зігріває взимку). Мікромодал дуже тонкий та повітряний, тому ідеально підходить для спекотних днів.

По-третє, максимальний комфорт білизни.

Труси Atlantic мають анатомічний крій та гарантують максимальний комфорт і 100% свободу рухів. Завдяки крою, високій якості матеріалів та делікатним резинкам – труси ідеально адаптуються до тіла, не тиснуть та не перекручуються. Білизна Атлантік дарує відчуття свободи і це безцінно!

Ласкаво просимо у світ нижньої білизни Atlantic. Приєднуйтесь до нас і насолоджуйтесь комфортом кожного дня!