У Зборові новий начальник поліції

У Зборові до виконання своїх службових обов’язків приступив новий начальник відділення поліції.

21 грудня особовому складу Зборівського відділення поліції представили нового начальника відділення поліції полковника поліції Ігнатюка Анатолія Миколайовича, який до цього часу обіймав посаду начальника Кременецького відділу поліції.

Службу в органах внутрішніх справ Анатолій Миколайович розпочав у 1995 році. У 2018 року став начальником Кременецького відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області в якому ніс службу до 2020 року

Прийом громадян начальник Зборівського відділення поліції Ігнатюк Анатолій Миколайович здійснює: Понеділок (10:00 год. – 12:00 год.) Середа (14:00 год. – 16:00 год.) Пятниця (11:00 год. – 13:00 год.)