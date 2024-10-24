Что делать, если стиральная машина Bosch не сливает воду? Причины и решения

Стиральные машины Bosch славятся своей надёжностью, но даже с такой техникой могут возникать проблемы. Одной из наиболее распространённых неполадок является ситуация, когда машина не сливает воду. Это может быть вызвано как мелкими засорами, так и серьёзными поломками. В этой статье рассмотрим основные причины такой проблемы, как её диагностировать и устранить, а также когда стоит вызвать мастера для ремонта.

Симптомы неисправности насоса в стиральной машине Bosch

Прежде чем приступать к диагностике, важно понимать, какие симптомы могут указывать на поломку насоса или других элементов сливной системы:

Машина не завершает цикл стирки : после стирки или полоскания вода остаётся в барабане.

: после стирки или полоскания вода остаётся в барабане. Машина издаёт непривычные звуки : при попытке слива можно услышать гудение, но вода не уходит.

: при попытке слива можно услышать гудение, но вода не уходит. Ошибка на дисплее : современные модели стиральных машин Bosch могут выводить коды ошибок, связанные с проблемами слива (например, ошибка E18).

: современные модели стиральных машин Bosch могут выводить коды ошибок, связанные с проблемами слива (например, ошибка E18). Длительное время цикла: цикл стирки может затягиваться из-за того, что машина не может слить воду и продолжает пытаться.

Если вы замечаете один или несколько из этих симптомов, вероятно, проблема связана со сливной системой.

Как проверить сливной насос стиральной машины Bosch?

Одной из основных причин, почему стиральная машина Bosch не сливает воду, может быть неисправный насос. Чтобы проверить его работу, следуйте этим шагам:

Отключите машину от сети. Безопасность прежде всего. Проверьте сливной фильтр. Засорённый фильтр может блокировать работу насоса. Снимите заднюю или переднюю панель машины (в зависимости от модели). Найдите сливной насос. Обычно он расположен в нижней части машины, ближе к передней панели. Визуально осмотрите насос на наличие засоров (мелких предметов, ниток и т.д.). Проверка напряжения: если насос не запускается, можно проверить его мультиметром. Если насос не показывает сопротивление или оно слишком высокое, его нужно заменить.

Как почистить сливной фильтр в стиральной машине Bosch?

Засорённый фильтр — одна из самых частых причин, почему машина не сливает воду. Для чистки фильтра:

Отключите машину от электричества и водопровода. Найдите панель фильтра. Она обычно расположена в нижней части передней панели машины. Откройте аварийный шланг (если есть) и слейте остатки воды. Открутите фильтр и извлеките его. На фильтре могут быть ворс, монеты или другие мелкие предметы, которые блокируют слив. Промойте фильтр под водой и удалите все засоры. Поставьте фильтр обратно и закройте панель.

Регулярная чистка фильтра поможет предотвратить многие проблемы со сливом воды.

Что делать при засоре сливного шланга Bosch?

Если сливной шланг засорён или пережат, вода не будет уходить из барабана. Для проверки шланга:

Отключите машину от электричества и водопровода. Осмотрите шланг на предмет перегибов, трещин и других видимых повреждений. Снимите шланг с задней панели стиральной машины и проверьте его на засорения. Промойте шланг под сильной струёй воды или используйте специальный тросик для прочистки, если обнаружены засоры. Убедитесь, что сливной шланг установлен правильно. Он не должен быть перекручен или слишком высоко по отношению к машине, иначе вода не будет сливаться должным образом.

Когда стоит вызывать специалиста на дом для ремонта стиральной машины Bosch?

Если после проверки фильтра, насоса и шланга проблема не решилась, возможно, поломка более серьёзная и требует профессиональной помощи. Вот несколько случаев, когда стоит обратиться к специалисту:

Машина продолжает выдавать ошибки , связанные с проблемами слива.

, связанные с проблемами слива. Насос работает, но не сливает воду : возможно, требуется его замена.

: возможно, требуется его замена. Электронный модуль управления может быть повреждён, что требует вмешательства профессионала.

может быть повреждён, что требует вмешательства профессионала. Не удаётся определить причину поломки: если после всех проверок вода всё равно остаётся в машине, мастеру придётся разобрать больше компонентов для диагностики.

Заключение

Стиральная машина Bosch, как и любая другая техника, может столкнуться с проблемами слива воды. Большинство из них можно решить самостоятельно, проверив фильтр, насос и шланг. Однако, если диагностика и устранение неисправностей не привели к успеху, лучше доверить ремонт стиральной машины Bosch специалистам, которые помогут избежать более серьёзных поломок и продлят срок службы вашей стиральной машины.