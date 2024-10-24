Произошедшая утечка данных и информации из документа Google содержала ссылки на частные места хранения данных. В документе содержалось более 2500 страниц, в которых были подробно утверждены основные принципы функционирования системы поиска информации. Сегодня специалисты в области SEO активно изучают полученные сведения. На основании полученных данных из документа стало ясно, система поиска информации использует около 14000 вариантов ранжирования, которые наиболее тщательно затрагивают область поведенческого фактора.

Какие алгоритмы ранжирования применяют в поиске системе Google

Чтобы детальнее ознакомиться со спецификой ранжирования в системе поиска информации, необходимо учитывать основные алгоритмы:

поведение клиентов на страницах сайтов;

использование данных браузеров;

наличие белых списков для путешествий, выборов;

авторитетность доменного адреса;

для новых и подозрительных сайтов применяется принцип применения ограничений;

учетная политика параметров бренда;

дата, оригинальность контента.

Почему алгоритмы ранжирования понижают позиции сайта читай здесь.

Google Web

Система Google собирает большой объем данных о поведении пользователей. Вся собранная информация применяется для формирования общей оценки. Дополнительно система сбора информации проводит ассоциации с размещенным контентом. Дату получают из содержания страницы. Оригинальный контент и ключевые слова проверяют на уникальность. Используемый пользовательский опыт показывает, что заголовки страниц должны соответствовать запросам пользователей.

Данные о домашней страницы учитываются через PageRank. Также система не использует метрику авторитетов доменов. Существует другой вид метрики – site Authority, которая отображает авторитетность сайтов.

Качество продукции

Бренд и качество продукции влияют на приоритет в ранжировании. Поисковая система использует:

показ только проверенных, надежных источников;

оценивает результаты поиска на основе релевантности, доверия и полезности;

количество упоминаний определенного бренда в интернете;

применяют форму песочницы для подозрительных порталов;

используют данные из EWORK, когда качество продукции оценивают реальные люди.

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Пользовательский опыт

Именно пользовательский опыт и поведения потенциальных клиентов являются главными в системе ранжирования. Все данные основываются на кликах, которые отражают место в рейтинге. В результате кликов система поиска информации может понимать какие результаты сортировки информации наиболее близки покупателям.

Пользовательский опыт применяется как структурный элемент ранжирования – NavBoost, когда данные основываются на количестве кликов, чтобы повысить или понизить сайт. На ценность ссылок влияет и уровень индексирования. Метрика sourceType отражает место индексации страницы и параметры ценности. Индекс системы Google распределен на уровни, а самые важные хранятся на флеш-памяти. Качество продукции свежих страниц является более

Google и данные о пользователях

Система Google активно собирает данные о поведении пользователей для формирования оценки страниц и адресов доменов. В результате система может использовать объем кликов на страницах браузеров.

Также система сбора информации исследует средний размер шрифта для терминов в документах и ссылках. У системы есть специальный флаг, который и отображает то, что сайт является персональным и имеет небольшие размеры. Определения данных сайтов нет, но система может повысить или понизить портал в рейтинге. Чем выше находится уровень, тем более ценной является ссылка. В результате новостные страницы, высоко рейтинговые отличаются лучшими показателями в ранжировании.