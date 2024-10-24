Керівник Тернопільського МСЕК: нерухомість, авто, дві зарплати, пенсія та банківські проценти

Незаконна діяльність МСЕК по областях України у питанні оформлення «липових» інвалідності збурила не лише суспільство, а й вище керівництво держави. Нагадаємо, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

Ми проаналізували декларацію керівника Тернопільського обласного центру медико-соціальної експертизи Ігоря Федоровича Банадиги за 2023 рік і дізналися чимало цікаво.

Родина головного лікаря Центру медико-соціальної експертизи Ігоря Банадиги має у власності три квартири та гараж. Особисто на Ігоря Федоровича оформлені дві квартири у Тернополі. Перша, площею 82,8 квадратних метрів, вартувала, якщо вірити декларації очільника МСЕК, на дату набуття права власності (вересень 2009 рік) 99 тисяч 401 грн. Друга – площею 60 кв. м та ціною 149 тис. грн. (2017 р.). Плюс на голову сімейства оформлений гараж площею 25,7 кв. м і вартістю 15 тис. 116 грн.

Ще одна квартира у Тернополі площею 31 кв. м записана на дружину керівника МСЕК Наталю Василівну.

У власності керівника обласної МСЕК також є японський кросовер SUZUKI GRAND VITARA (2008 року випуску), який був оформлений на Ігоря Федоровича у 2011 році (його вартість у декларації Банадига не вказав).

Офіційних джерел доходів у Ігоря Банадиги кілька. Заробітна плата за місцем основної роботи у МСЕК у 2023 році у чоловіка становила 544 тисяч 505 грн. або 45 тисяч 375 грн. щомісяця. Але не на одну зарплату він жив. 20 тис 008 грн. у чоловіка становила заробітна плата отримана за сумісництвом у Тернопільському медичному університеті, де Ігор Федорович «підробляв» викладачем. А ще, Пенсійний фонд виплатив йому 99 тис. 796 грн. пенсії (8 тис. 316 грн. щомісяця). Але і це ще не все. Банадига має на рахунках у двох банках значні суми, з яких в 2023 році у нього лише в якості процентів додалося до сімейного бюджету 37 тис. 143 грн. Просумувавши всі офіційних статті доходу Ігоря Федоровича Банадиги – набігає «кругленька» сума у 701 тис. 452 грн., або 58 тис. 454 грн. щомісяця.

Також значні кошти у сімейний бюджет поклала дружина керівника МСЕК – Наталія Василівна Банадига. Так, у Тернопільському медичному університеті зарплата жінки становить 492 тис. 885 грн. За сумісництвом у ТОВ «Малеча» жінці виплатили 13 тис. 760 грн. Плюс вона отримала гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами – 61 тис. 250 грн. від Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні та 4 тис. 969 грн. від ПАТ “Київський вітамінний завод”. Загалом Наталя Василівна поклала до сімейного бюджету Банадиг 572 тис. 864 грн.

Сумарний дохід родини Банадиг у 2023 році становив 1 млн. 274 тис. 316 грн. або 106 тис. 193 грн. щомісяця.

Всі офіційні заощадження родина керівника обласного МСЕК тримає у банківських установах – 366 тис. 457 гривень та 2 тис. 561 доларів.

Нагадаємо, до кінця 2024 року в Україні ліквідують медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) через системні зловживання при оформленні інвалідностей. Відповідний указ президента Володимира Зеленського оприлюднив Офіс президента.

Фото – «Суспільне»