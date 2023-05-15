Что нужно знать при покупке одноразовых электронок?

Во всем мире все большей популярностью пользуются электронные сигареты. Это верное решение для тех, кто хочет бросить курение обычных сигарет и не вредить собственному здоровью.

На выбор предлагаются, как одноразовые электронки, так и многоразовые ПОД-системы, которые можно выбрать по ссылке https://ashka.com.ua/ru/elfbar/ по доступной цене и с гарантией оригинальности. В каталоге представлена сертифицированная продукция для вейпа от ведущих производителей Китая и США.

Что такое электронка одноразового использования?

Все большим спросом пользуются электронки одноразового применения. Это компактное устройство для парения с лаконичным дизайном. В прочном и герметичном корпусе находится емкость с солевой жидкостью для вейпа, нагревательный элемент и аккумулятор.

Это девайс для парения, которым удобно и безопасно пользоваться. В одноразке нет кнопок для включения и выключения, сигарета запускается автоматически от затяжки благодаря датчику воздушного потока.

Особенности электронных сигарет одноразового применения

По сравнению с обычными сигаретами электронные безопасны для организма парильщиками, так как в солевой жидкости нет канцерогенов и других вредных веществ.

К отличительным особенностям электронок от Эльф Бар относят:

современный стильный дизайн;

герметичность, надежность, прочность корпуса;

простой способ применения;

разнообразие ароматов на любой вкус;

экономичный расход;

безопасность солевой жидкости для организма;

легкость и компактность;

эргономичность.

Выбирая электронку одноразового использования, следует обратить внимание не только на надежность бренда и стоимость, а также ряд эксплуатационных параметров. Это объем картриджа для солевой жидкости, вкус/аромат, емкость аккумулятора, кол-во затяжек и крепость, размеры корпуса.

В электронках Эльф Бар прочный и герметичный корпус изготовлен из термостойкого пластика, который при нагревании не выделяет вредных веществ. В современных моделях количество затяжек варьируется от 1500 до 5000, а в основе жидкости синтезированный солевой никотин с 5%-ным содержанием.

Дизайн у электронок Эльф Бар лаконичный и стильный, такой девайс удобно носить в кармане или маленькой сумочке. Его можно использовать в общественных местах в отличие от обычных сигарет с табаком.

В чем преимущества покупки электронок в интернет-магазине ASHKA?

Сертифицированные электронные одноразовые сигареты и многоразовая ПОД система в интернет-магазине ASHKA продаются по доступной стоимости. В каталоге есть продукция для вейпа от производителей США и Китая, известные во всем мире за качество, оригинальность, безопасность состава.

Консультанты ASHKA помогут подобрать девайс, учитывая вкусы и потребности клиента. Есть быстрая доставка товара по всей Украине проверенным перевозчиком. Оформить заказ можно по телефону у менеджера или онлайн на сайте путем добавления выбранной позиции в корзину.