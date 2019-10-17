На Тернопільщині чоловік в криниці виявив гранати

13 жовтня житель с. Озеряни Борщівського району, у криниці на власному господарстві виявив вибухонебезпечний предмет. Про це повідомляють у Борщівському районому відділі Управління ДСНС України в Тернопільській області.

За результатами проведення ідентифікації встановлено: Граната часів І Світової війни, зрозок 1916 р. Зі слів власника ще один такий предмет залишився у криниці на глибині до 10 м.

Під час попередньої ідентифікації проведено заходи: маркування місця виявлення ВНП; організовано охорону силами РВ ГУ НП в області, повідомлено службу СБУ; проведено інформаційно – ро’зяснювальну роботу серед населення.

На даний момент залучено піротехнічний підрозділ для проведення робіт з розмінування та знешкодження (знищення) виявлених вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники Борщівщини звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки, коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Дії дорослих:

-помітити місце знахідки небезпечних предметів;

-виставити тимчасову охорону;

– довести до присутніх, що торкатися до небезпечних предметів не можна, так як це загрожує життю;

-негайно сповістити в місцеві органи влади, міліцію про знахідку;

-до прибуття працівників міліції взяти місце і предмет під нагляд;

-не допускати до місця знахідки інших людей, особливо дітей.

Дії дітей:

-визначити місце знахідки;

-не торкатися знахідок самому і не дозволяти це робити нікому іншому;

-про знайдені підозрілі предмети негайно сповістити дорослих (в школу, міліцію, найближчу установу);

-не розводити багаття поблизу знахідки;

– запам’ятати дорогу до того місця, де була виявлена знахідка і поставити пам’ятну віху.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити це самі, адже це може призвести до трагічних наслідків.