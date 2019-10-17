На Тернопільщині чоловік в криниці виявив гранати
13 жовтня житель с. Озеряни Борщівського району, у криниці на власному господарстві виявив вибухонебезпечний предмет. Про це повідомляють у Борщівському районому відділі Управління ДСНС України в Тернопільській області.
За результатами проведення ідентифікації встановлено: Граната часів І Світової війни, зрозок 1916 р. Зі слів власника ще один такий предмет залишився у криниці на глибині до 10 м.
Під час попередньої ідентифікації проведено заходи: маркування місця виявлення ВНП; організовано охорону силами РВ ГУ НП в області, повідомлено службу СБУ; проведено інформаційно – ро’зяснювальну роботу серед населення.
На даний момент залучено піротехнічний підрозділ для проведення робіт з розмінування та знешкодження (знищення) виявлених вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники Борщівщини звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки, коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Дії дорослих:
-помітити місце знахідки небезпечних предметів;
-виставити тимчасову охорону;
– довести до присутніх, що торкатися до небезпечних предметів не можна, так як це загрожує життю;
-негайно сповістити в місцеві органи влади, міліцію про знахідку;
-до прибуття працівників міліції взяти місце і предмет під нагляд;
-не допускати до місця знахідки інших людей, особливо дітей.
Дії дітей:
-визначити місце знахідки;
-не торкатися знахідок самому і не дозволяти це робити нікому іншому;
-про знайдені підозрілі предмети негайно сповістити дорослих (в школу, міліцію, найближчу установу);
-не розводити багаття поблизу знахідки;
– запам’ятати дорогу до того місця, де була виявлена знахідка і поставити пам’ятну віху.
ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити це самі, адже це може призвести до трагічних наслідків.