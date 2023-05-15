2 поранених внаслідок ракетного обстрілу Тернополя – розпочато розслідування

Тернопільською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, o 22 год 35 хв 13 травня та о 5 годині 14 травня 2023 року збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетні обстріли ряду виробничих і торгово-офісних приміщень на території міста Тернополя.

Внаслідок обстрілу поранення отримали дві особи. Наразі на місці події прокурори, слідчі СБУ та ГУНП в області фіксують докази воєнних злочинів проти мирних громадян України.

Також правоохоронці проводять усі необхідні процесуальні дії з особами, які зазнали майнової та іншої шкоди через ракетні удари.