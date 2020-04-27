Все чаще помимо обязательного для автомобилистов полиса ОСАГО владельцы авто приобретают полис КАСКО чтобы застраховать свое транспортное средство от возможных рисков. Что такое полное КАСКО и что даст такая страховка владельцу?

Полное КАСКО: особенности страхования

Страхование КАСКО открывает перед владельцами авто широкие возможности для получения компенсации в ситуации наступления страхового случая. Страховые компании предлагают клиентам несколько вариантов дополнительного страхования, благодаря чему каждый обратившийся за полисом может подобрать вариант, соответствующий его потребностям и бюджету.

Что дает автовладельцу полное КАСКО и стоит ли его оформлять?

Полное КАСКО – страховое покрытие, которое дает возможность получить возмещение ущерба владельцу автомобиля не только в случае ДТП, но и в других ситуациях (Стихийных бедствий, Противоправных действий третьих лиц, Пожара),. Нельзя забывать и о риске Угона автомобиля, покрытие которого предусматривает договор с условиями полного КАСКО. Страховка поможет покрыть собственные затраты автовладельца независимо от того, что и при каких обстоятельствах их повлекло. Учитывая перечисленные особенности страхования покупка полиса оказывается полностью целесообразной.

Что покрывает КАСКО?

Украинская страховая компания в Киеве и других городах Украины предлагает оформить договор страхования КАСКО для любых типов транспортных средств, согласно которому клиенты, в случае наступления страхового события, могут получить страховое возмещение. Застраховать можно как личные транспортные средства, так и служебные автомобили, автобусы, микроавтобусы, сельхоз технику, прицепы,.

Страховые случаи, предусмотренные договором страхования с покрытием полного КАСКО, включают:

Повреждение или полная гибель ТС. Причиной повреждения может стать столкновение с другим транспортным средством, потеря управления, столкновение с подвижными и неподвижными объектами, опрокидывание, наезд, выброс камней из-под колес других транспортных средств. Незаконное завладение автомобилем (Угон). Повреждение или полная гибель ТС, а так же установленного на ТС дополнительного оборудования в том числе хищения отдельных частей авто в результате Противоправных действий третьих лиц Повреждение или полная гибель ТС, а так же установленного на ТС дополнительного оборудования в результате Стихийных бедствий (удара молнии, бури, шторма, урагана, ливня, града, землетрясения, селя, обвала, оползня, паводка, наводнения и т.п.) Повреждение или полная гибель ТС в результате Пожара, взрыва и самовозгорания. Других случайных событий, повлекших за собой повреждения или полную гибель авто, таких как внешнего воздействия на ТС посторонних предметов / веществ (в том числе: выброс камней или других твердых фракций из-под колес транспорта или самовольное падение деревьев или предметов), нападения животных.

Выгодно ли покупать КАСКО? Как показывает опыт, затраты на страховку вполне оправданы. Имея полис полного КАСКО можно быть уверенным – любая неприятная ситуация не станет потерей финансов.