Что выгодно покупать в США
Планируя покупать французские, итальянские или индийские товары, многие знают, на что следует обратить внимание, но в том, что касается американских товаров это не так очевидно. Что же выгодно покупать в США и что иностранцы там приобретают чаще всего?
Компания «Изи экспресс» (easyxpress.com.ua) осуществляет доставку товаров из США в Украину.
Качественные витамины и пищевые добавки
Отчасти это связано с тем, что многие европейские производители выпускают усеченные версии добавок и витаминов или продукцию с более низкой концентрацией полезных веществ, по сравнению с их американскими аналогами.
Что касается покупок, совершаемых в США всеми иностранцами, то самыми популярными добавками были:
- пищевые добавки, поддерживающие кости и суставы (Move Free);
- витамины с коллагеном;
- витамин D3;
- биотин.
Косметика и средства ухода
На втором месте по популярности американская косметика, причем в данной категории больше всего по уходу за кожей. Это, в свою очередь, не является большой неожиданностью, потому что косметика в США часто бывает дешевле. Самым популярным брендом был Urban Decay.
По статистике, иностранцы чаще всего покупают американскую косметику CVS и Walgreens.
Косметика — это товар, который в прошлом году чаще всего покупали в США все иностранцы. Большинство из них приобретало косметику в аутлетах:
- Nordstrom;
- Century 21;
- Walgreens.
Наиболее часто выбираемой продукцией были:
- MAC;
- Estée Lauder;
- La Mer.
Мужская одежда
Одежда для мужчин занимает третье место по количеству покупаемых иностранцами товаров. Любимый бренд — Ralph Lauren. Также была популярна одежда с биркой Tommy Hilfiger.
Покупка одежды в США действительно окупается. По сравнению с дорогими магазинами в Украине, выбор там больше, а цены зачастую намного ниже. Также следует помнить, что в США популярны скидки, распродажи и купоны.
По статистике во время праздничных покупок в США самым популярным магазином был Century 21 на Манхэттене.
Обувь
Безусловно, наибольшей популярностью пользуются кроссовки Nike и Converse. DSW — знаменитый обувной магазин — занял восьмое место среди торговых точек, наиболее часто посещаемых иностранными туристами.
Одежда для женщин
Любимые бренды среди женщин-иностранок — Ralph Lauren и Victoria’s Secret. Большой популярностью также пользуется магазин Forever 21.
Ювелирные изделия, часы, айфоны
Золотые украшения с драгоценными камнями, часы, айфоны и чехлы для них вошли в десятку самых покупаемых иностранцами товаров в США.