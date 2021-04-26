Что выгодно покупать в США

Планируя покупать французские, итальянские или индийские товары, многие знают, на что следует обратить внимание, но в том, что касается американских товаров это не так очевидно. Что же выгодно покупать в США и что иностранцы там приобретают чаще всего?

Компания «Изи экспресс» (easyxpress.com.ua) осуществляет доставку товаров из США в Украину.

Качественные витамины и пищевые добавки

Отчасти это связано с тем, что многие европейские производители выпускают усеченные версии добавок и витаминов или продукцию с более низкой концентрацией полезных веществ, по сравнению с их американскими аналогами.

Что касается покупок, совершаемых в США всеми иностранцами, то самыми популярными добавками были:

пищевые добавки, поддерживающие кости и суставы (Move Free);

витамины с коллагеном;

витамин D3;

биотин.

Косметика и средства ухода

На втором месте по популярности американская косметика, причем в данной категории больше всего по уходу за кожей. Это, в свою очередь, не является большой неожиданностью, потому что косметика в США часто бывает дешевле. Самым популярным брендом был Urban Decay.

По статистике, иностранцы чаще всего покупают американскую косметику CVS и Walgreens.

Косметика — это товар, который в прошлом году чаще всего покупали в США все иностранцы. Большинство из них приобретало косметику в аутлетах:

Nordstrom;

Century 21;

Walgreens.

Наиболее часто выбираемой продукцией были:

MAC;

Estée Lauder;

La Mer.

Мужская одежда

Одежда для мужчин занимает третье место по количеству покупаемых иностранцами товаров. Любимый бренд — Ralph Lauren. Также была популярна одежда с биркой Tommy Hilfiger.

Покупка одежды в США действительно окупается. По сравнению с дорогими магазинами в Украине, выбор там больше, а цены зачастую намного ниже. Также следует помнить, что в США популярны скидки, распродажи и купоны.

По статистике во время праздничных покупок в США самым популярным магазином был Century 21 на Манхэттене.

Обувь

Безусловно, наибольшей популярностью пользуются кроссовки Nike и Converse. DSW — знаменитый обувной магазин — занял восьмое место среди торговых точек, наиболее часто посещаемых иностранными туристами.

Одежда для женщин

Любимые бренды среди женщин-иностранок — Ralph Lauren и Victoria’s Secret. Большой популярностью также пользуется магазин Forever 21.

Ювелирные изделия, часы, айфоны

Золотые украшения с драгоценными камнями, часы, айфоны и чехлы для них вошли в десятку самых покупаемых иностранцами товаров в США.