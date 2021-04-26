Что используют профессиональные кондитеры
Основное предназначение кондитера – дарить наслаждение. Ведь именно его вы получаете, пробуя различные торты, пирожные и прочие десерты. Те, кто пытался самостоятельно создавать кондитерские шедевры, знают, насколько непрост этот процесс. Максимально упростить его и минимизировать трудоемкость призван профессиональный кондитерский инвентарь. С этой же целью создается специально подготовленное сырье.
Правильно выбранный инструмент позволяет:
снизить затраты на неудачные результаты кухонных экспериментов;
повысить продуктивность (и заработок) профессионалов;
усовершенствовать технологию приготовления изысканных блюд.
Благодаря ему выпечка не подгорает и не пристает к форме, кремы получаются нужной консистенции и т.п. Все делается быстрее, легче, эффективнее.
Этот обзор поможет определиться с подбором нужных аксессуаров. Мы решили не останавливаться на всем известных предметах, а сфокусировать внимание на изделиях для профи.
Специализированный кондитерский инвентарь
Кондитерские ножи – выпускаются следующие виды:
для заготовок из теста (нарезка на части);
круглые (для раскатанного теста) – прямые и узорные;
лезвия для нестандартных надрезов в раскатанном тесте.
Шприцы, мешки и насадки – используются для нанесения крема. Мешки могут быть одноразовыми. В таком случае их не нужно мыть. Шприцы изготавливаются из пластика, силикона и нержавейки. Насадки используются для получения разных форм при украшении.
Кондитерские скребки – нужны для выравнивания теста или кремового слоя на поверхности. Также ими можно нарезать тестовые заготовки. Могут быть резиновыми или пластмассовыми.
Кондитерские кисточки – используются для намазки, равномерного распределения по поверхности масла, красителей и других продуктов. Бывают следующие разновидности:
натуральные – неустойчивы к термическим воздействиям;
синтетические – для работ, не требующих большой точности;
силиконовые – способны выдерживать высокие температуры.
Формы и коврики для выпечки – с их помощью создаются разные кулинарные изделия из теста. Формы могут быть круглыми, прямоугольными, с гладкой или рифленой поверхностью. Коврики используются при выпечке на противне, чтобы продукт не приставал к поверхности.
Кондитерские кольца – применяются для создания круглых пирогов, коржей для торта, творожных и желейных изделий разного диаметра, запеканок и пудингов.
Вырубки – нужны для создания аккуратных фигуров при изготовлении печенья и пряников, украшений из мастики и марципана.
Подставки для тортов – позволяют красиво украсить кондитерские изделия для праздничной подачи.
Оценить ассортимент этих и других изделий вы можете в каталоге магазина “Кондишоп”, пройдя по ссылке https://kondishop.com.ua/.
Какое бывает кондитерское сырье
Здесь же вы можете выбрать следующие продукты для создания кулинарных шедевров:
посыпки кондитерские;
ароматизаторы пищевые;
вафельную бумагу и картинки;
айсинг (готовый и смесь для приготовления);
изомальт, мастику и марципан;
сливки, кремы, шоколад;
начинки кондитерские;
сухофрукты.
Данные товары также играют важную роль в процессе изготовления. Пользуясь ими, вы обязательно добьетесь нужного результата, причем, гораздо быстрее и легче.