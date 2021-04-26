Что используют профессиональные кондитеры

Основное предназначение кондитера – дарить наслаждение. Ведь именно его вы получаете, пробуя различные торты, пирожные и прочие десерты. Те, кто пытался самостоятельно создавать кондитерские шедевры, знают, насколько непрост этот процесс. Максимально упростить его и минимизировать трудоемкость призван профессиональный кондитерский инвентарь. С этой же целью создается специально подготовленное сырье.

Правильно выбранный инструмент позволяет:

снизить затраты на неудачные результаты кухонных экспериментов;

повысить продуктивность (и заработок) профессионалов;

усовершенствовать технологию приготовления изысканных блюд.

Благодаря ему выпечка не подгорает и не пристает к форме, кремы получаются нужной консистенции и т.п. Все делается быстрее, легче, эффективнее.

Этот обзор поможет определиться с подбором нужных аксессуаров. Мы решили не останавливаться на всем известных предметах, а сфокусировать внимание на изделиях для профи.

Специализированный кондитерский инвентарь

Кондитерские ножи – выпускаются следующие виды:

для заготовок из теста (нарезка на части);

круглые (для раскатанного теста) – прямые и узорные;

лезвия для нестандартных надрезов в раскатанном тесте.

Шприцы, мешки и насадки – используются для нанесения крема. Мешки могут быть одноразовыми. В таком случае их не нужно мыть. Шприцы изготавливаются из пластика, силикона и нержавейки. Насадки используются для получения разных форм при украшении.

Кондитерские скребки – нужны для выравнивания теста или кремового слоя на поверхности. Также ими можно нарезать тестовые заготовки. Могут быть резиновыми или пластмассовыми.

Кондитерские кисточки – используются для намазки, равномерного распределения по поверхности масла, красителей и других продуктов. Бывают следующие разновидности:

натуральные – неустойчивы к термическим воздействиям;

синтетические – для работ, не требующих большой точности;

силиконовые – способны выдерживать высокие температуры.

Формы и коврики для выпечки – с их помощью создаются разные кулинарные изделия из теста. Формы могут быть круглыми, прямоугольными, с гладкой или рифленой поверхностью. Коврики используются при выпечке на противне, чтобы продукт не приставал к поверхности.

Кондитерские кольца – применяются для создания круглых пирогов, коржей для торта, творожных и желейных изделий разного диаметра, запеканок и пудингов.

Вырубки – нужны для создания аккуратных фигуров при изготовлении печенья и пряников, украшений из мастики и марципана.

Подставки для тортов – позволяют красиво украсить кондитерские изделия для праздничной подачи.

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Какое бывает кондитерское сырье

Здесь же вы можете выбрать следующие продукты для создания кулинарных шедевров:

посыпки кондитерские;

ароматизаторы пищевые;

вафельную бумагу и картинки;

айсинг (готовый и смесь для приготовления);

изомальт, мастику и марципан;

сливки, кремы, шоколад;

начинки кондитерские;

сухофрукты.

Данные товары также играют важную роль в процессе изготовления. Пользуясь ими, вы обязательно добьетесь нужного результата, причем, гораздо быстрее и легче.