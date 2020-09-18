Чи має право на життя варіатор на українських дорогах?

«Варіатор дарує приємні відчуття: плавна їзда, простота управління. Проте тільки до того моменту, як щось зламається», — так характеризує свій досвід водіння на новій автівці механік Євген із Тернополя. Довгі пошуки ідеального авто привели його в салон «УкрАВТО», де він таки наважився на купівлю не надто популярної на сьогодні машини з коробкою передач CVT. Чи не пожалкував він про це? Читайте далі.

За і проти

«Купити машину у Тернополі з варіатором виявилося складніше, ніж я думав. Не в кожному великому авто є такі. Але хто шукає, той знайде.

Щодо машини, хотілося б зазначити, що сучасні варіатори практично позбулися проблем, з якими стикалися власники автомобілів із першими безступінчастими коробками. У результаті нові моделі машин із варіаторами стали тихішими, а робота КПП — ефективнішою. Ідеальними їх не назвеш, проте переваг у них достатньо для того, щоб відмовитися від автомата.

Серед основних плюсів:

економія палива. Завдяки тому, що крутний момент завжди перебуває в оптимальному діапазоні потужності, навіть під час швидкісної їзди він «їсть» менше, ніж АКПП чи МКПП;

простота механічної конструкції самого варіатора. Саме це забезпечує авто оптимальною динамікою розгону. Немає перемикання передач — немає втрати швидкості;

мала вага коробки. У порівнянні зі звичними трансмісіями, у варіаторі вона значно легша та компактніша. А це зменшує загальну вагу машини, додає «плюс» до швидкості, маневреності та економії палива;

на 5–10 % вищий ККД, ніж в автомата;

плавне перемикання передач та динамічний розгін. На звичайних машинах, натискаючи на педаль зчеплення, авто смикається, ніби присідає. На варіаторі цього немає. ТЗ рухається плавно, комфортно і набирає розгін без жодних втрат у швидкості.

Серед недоліків можна виділити специфічний звук двигуна, до якого важко звикнути. Не подобається також те, що під час прискорення мотор починає працювати на максимальних обертах. І може продовжувати тримати такий ритм навіть при зниженні швидкості.

І нарешті, дорогий ТО. Це головний недолік, який спіткає власників машин з CVT. Обслуговування та ремонт обходяться недешево. Крім того, у Тернополі не так багато спеціалістів, які розбираються у варіаторах.

Варто спробувати

Для тих, хто розглядає варіант придбання авто на варіаторі, дам пораду із власного досвіду: купуйте виключно в офіційних дилерів. Вони надають гарантійне та постгарантійне обслуговування, забезпечують офіційним сервісним ТО. А ще в таких великих Корпораціях, як «УкрАВТО», є все спеціальне обладнання для діагностики та ремонту, кваліфіковані механіки, оригінальні запчастини. Бонусом є різноманітні програми лояльності, дисконтні та інші. Це реально вигідно. Їм не страшно довірити свою машину. З такою підтримкою можна впевнено їздити та насолоджуватися кожним кілометром.»