У Вишнівці дозволили роботу агропромислового ринку

Розглянувши колективне звернення підприємців Вишнівецької OTT, відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря України № 34 від 06 червня 2020 року « Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби ( COVІD-19) , керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , виконавчий комітет селищної

ради вирішив внести зміни до рішення №88 від 14 вересня що стосуються роботи ринку у смт Вишнівець. Внесені зміни дозволяють роботу агропромислового ринку з обов’язковим дотриманням норм чинного законодавства та інших актів, що регламентують роботу ринків в умовах карантину.