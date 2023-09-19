Екс-начальника поліції Олександра Богомола працевлаштували у Тернопільській ОВА заступником Труша

На сторінках у Фейсбук Тернопільської обласної військової адміністрації та голови ОВА Володимира Труша з’являється інформація про актуальні події в області, а на світлинах в стінах адміністрації на офіційних нарадах “майорить” Олександр Богомол, колишній очільник поліції Тернопільщини.

Правда на табличці поки що немає посади, а тільки – ПІП – Богомол Олександр Миколайович.

Нагадаємо, 9 червня 2023 року “Тернополянам” стало відомо, що з посади начальника ГУ НП у Тернопільській області звільнили Олександра Богомола.

Звільнення відбулося за вказівкою Івана Вигівського, який з січня цього року тимчасово виконує обов’язки голови Національної поліції України.

Тоді озвучували причини звільнення різноманітні – від незадовільних умов праці правоохоронців Тернопільщини до найгіршого матеріально-технічного забезпечення поліцейських та низьких показників роботи.

Щодо матеріально-технічного становища правоохоронців Тернопільщини дану інформацію згодом в інтерв’ю підтвердив новопризначений керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Нагадаємо, Олександр Богомол очолював управління поліції Тернопільщини більше останніх 8 років та на крайній прес-конференції для журналістів, ще у якості керівника поліції запевнив, що причини звільнення зовсім інші.

“Керівництвом поліції Олександру Богомолу запропонували посаду на ранг вище – радника голови Національної поліції України, – відзначили на початку червня в ГУ НП у Тернопільській області. – Його кандидатура буде розглядатися в Києві з понеділка”.

Також на той час Олександр Богомол відзначав, що проблем у роботі поліції немає.

“Була інформація, що мене зняли з посади через погані показники роботи або певних недотримань. Це неправда, бо сьогодні я ще працюю на Тернопільщині і ніхто мене не звільняв”, — зазначив тоді Олександр Богомол.

Також у червні він підтвердив інформацію про переведення до Головного Управління Національної поліції України на посаду радника голови.

«Проблем у роботі поліції на Тернопільщині немає. У нас все нормально. Чотири вбивства ми розкрили. Наша команда працює і не пасемо задніх», — наголосив Олександр Богомол.

Але схоже з радником голови Нацполіції щось не склалося, адже декілька останніх днів, Олександр Богомол бере безпосередню участь у нарадах головиТернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша.

Так, Олександр Богомол був присуній на нараді з головами територіальних громад про використання бюджетних коштів на облаштування укриттів навчальних закладів Тернопільщини.

На світлинах, Олександр Богомол сидить поряд із заступником голови ТОВА Володимира Труша – Володимиром Важинським.

За нашою інформацією стало відомо, що найімовірніше Олександра Богомола призначать заступником, або ж в крайньому разі радником голови Тернопільської ОВА Володимира Труша.

Тернополяни