Відтепер у Чорткові можна замовити послугу розчищення прибудинкової території від снігу

У КП «Чортків дім» можна замовити послугу розчищення прибудинкової території від снігу

Як відомо, прибудинкова територія біля багатоповерхівок є власністю її мешканців. Себто, благоустрій та прибирання – це їх завдання. Там, де вирішили створити ОСББ, власники самотужки вирішують, як доглядати за прибудинковою територією. Дехто власноруч прибирає територію чи посипає обледенілі доріжки, інші для цієї роботи наймають підрядника.

Можна також заключити договір із КП «Чортків дім», яке обслуговуватиме ваше ОСББ. За визначеними умовами та встановлену плату працівники комунального підприємства, до прикладу, розчистять від снігу пішохідну доріжку, місця для парковки чи проїзди між будинками. Для цього в їх арсеналі є трактор ХТЗ-2511.

Послугу із розчищення прибудинкової території чи подвір’я можна також замовити одноразово. Її вартість становитиме 115 грн за 1 годину прибирання. В цю суму входить оплата праці трактористу, витрати на пальне та обслуговування техніки.

За більш детальною інформацією звертайтеся за номером:0972715486 (Галина Василівна).