Де зберігати цибулини лілій до посадки?

Лілія — одна з найпрекрасніших квіток, які з першого погляду підкорюють своїм витонченим зовнішнім виглядом та великою різноманітністю відтінків. Любителі лілій докладають безліч зусиль, щоб додати до своєї колекції нові сорти, які допоможуть зробити сад ще більш багатогранним та квітучим.

Цибулини лілій також ласий шматочок для квітникарів, адже їх можна зберігати досить довго і, якщо знати кілька нюансів, не буде жодних проблем, щоб зберегти їх до періоду посадки.

Спосіб зберігання лілій

Варто розуміти, що якщо цибулини були придбані у міжсезоння, потрібно буде створити всі умови, які допоможуть забезпечити їх тривале зберігання.

В якості тари найкраще використовувати звичайні коробки з картону, які будуть вставлені одна в одну. Рекомендується брати до чотирьох штук, щоб створити ідеальне місце для зберігання посадкового матеріалу.

Цибулини лілій слід загортати по одній у папір, після чого викладати акуратно в коробку і засипати тирсою.

Важливо пам’ятати, що кожну одиницю слід уважно переглянути. У разі наявності будь-якої вади, слід обов’язково її зачистити.

В умовах приватного будинку можна зберігати посадковий матеріал у спеціально створених траншеях. Важливо підібрати ділянку на височині, яка буде добре дренована.

На дно траншеї слід покласти дошку, на якій можна розмістити коробки з цибулинами. У вільному просторі краще розмістити пакети з водою, які при великих морозах візьмуть удар на себе, не даючи замерзнути ліліям. Потім коробки потрібно накрити плівкою і засипати листям із торфом та землею.

Умови зберігання лілій

Важливо також створювати комфортні умови для зберігання посадкового матеріалу. Найбільш оптимальним буде підбір темного простору, що добре провітрюється, де буде середня температура +2—+4 градуси.

Багато садівників вважають, що найкращим рішенням буде зберігання у льоху, який використовується для банок із заготовками. Він має найкращі умови для цибулин лілій.

У випадку, якщо льоху немає, можна замінити його заскленою лоджією, яка зможе захистити від морозів і допоможе підтримувати необхідну температуру.

Які лілії вимагають обов’язкового викопування цибулин?

Купаючи лілії, важливо спочатку визначитися із сортом. Клімат нашої країни дозволяє вирощувати низку сортів без жодних проблем. Даурська, тигрова та вівсяна можуть рости самостійно. Ці види здатні без проблем пережити сильні холоди, добре цвітуть і можуть добре розмножуватися. Цибулини таких сортів можна навіть не викопувати, залишаючи цілий рік у землі.

Щоправда, варто зазначити, що існує велика кількість гібридів, які вимагають викопування та створення умов для їх зберігання до наступної висадки. Сорти, які відрізняються теплолюбністю, можуть наступної весни дати велику кількість “діток”. Вони ж не дадуть один одному можливості повноцінно просочитися.

Рада від експертів Matla-Flowers

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У магазині працюють фахівці, які мають великий досвід у сфері садівництва, що дозволило їм підготувати кілька рекомендацій для шанувальників лілій:

слід забезпечити регулярний догляд для квітки;

заздалегідь варто продумати питання підгодівлі, яка допоможе рослині правильно розвиватися;

жовті листя потрібно відразу ж видаляти;

можна не боятися залишати цибулини на зиму в землі.

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