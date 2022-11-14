Понад 16,5 мільярдів гривень заборгованої зарплати повернули працівникам підприємств Тернопільщини

Дотримання суб’єктами господарювання чинного законодавства про оплату праці – під постійним контролемпрацівників Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Так, з початку цього року проведена індивідуальна роз’яснювальна робота із керівниками 90 підприємств, за наслідками якої 86 погасили заборгованість із заробітної плати на суму понад 16,5 млрд гривень. Відтак до бюджету додатково надійшло 3,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 8,6 млн грн єдиного внеску.

Податок на доходи – основний бюджетоформуючийплатіж місцевих бюджетів. Тому до контролю за дотриманнямзаконодавства про оплату праці залучаються органи місцевого самоврядування. Для цього створені спільні комісії. З початку року вони провели роз’яснювальну роботу з керівниками 141підприємства, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче розмірі. Результатом стало підвищення рівня виплати заробітної плати 126 з них. Тождодаткові надходження до бюджетів склали 3,8 млн грн, з яких 1,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та майже 2млн грн єдиного внеску.

Доцільність підвищення оплати праці роз’яснили представникам 704 підприємств та організацій області. Відтак644 із них підвищили рівень виплати заробітної плати. Бюджети отримали 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 12,2 млн грн єдиного внеску.