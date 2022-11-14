У Тернополі п’яний водій вчинив ДТП, лаявся та погрожував патрульним

Вихідними поліцейські отримали повідомлення про ДТП без травмованих на проспекті Злуки. За словами заявника, водій напідпитку наїхав на бетонні обмежувачі, погрожує очевидцям та нецензурно виражається.

Інспектори негайно прибули на місце події, де виявили пошкоджений автомобіль Chevrolet, який застряг на обмежувачах руху, а поруч з ним стояв водій, який порушував спокій громадян, не виконував вимоги поліцейських припинити правопорушення та мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці чи у найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився та продовжив нецензурно виражатись й погрожувати патрульним.

Патрульні склали на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та за ст. 185 (Злісна непокора законним вимогам поліцейського) КУпАП.

Та зухвальцю цього було замало, під час ознайомлення з матеріалами справи, чоловік злісно пошкодив бланк заповненого протоколу про вчинене адміністративне правопорушення за, що передбачена кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення чи пошкодження документів) ККУ. Тож патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для реєстрації даного порушення закону та подальшого з’ясування всіх обставин.