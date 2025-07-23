Эффективность уборки пылесосов Ровента на любых поверхностях

Современные роботы-пылесосы Rowenta способны адаптироваться под разные поверхности и самостоятельно составлять план качественной и детальной уборки. Ковролин, паркет, ламинат, плитка — техника тщательно обрабатывает пол, меняя в процессе работы режимы и мощность. Эксперты Алло объясняют, за счет чего бренд смог добиться идеального результата.

Адаптация к поверхности — залог успеха

Роботы-пылесосы Rowenta демонстрируют высокую эффективность уборки на разных типах покрытий. На плитке и паркетных полах они тщательно собирают пыль, крошки и мелкий мусор, самостоятельно подбирают режим работы. Щетки и мощность всасывания адаптированы под гладкие поверхности, предотвращая царапины и сохраняя чистоту.

На коврах устройства справляются не менее уверенно. Благодаря мощным двигателям и продуманным режимам работы, купить робот-пылесос Rowenta можно и для таких покрытий и не переживать про качество уборки. Домашний помощник эффективно вытягивает пыль и шерсть даже из плотных волокон, а насадки по типу угловой и Turbo усиливают результат.

Но главная особенность моделей — моментальная адаптация. Съезжая с ковра на плитку, робот-пылесос быстро считывает особенность покрытия и сразу подбирает нужный режим. Эта особенность делает из домашнего помощника по-настоящему умное устройство, способное самостоятельно принимать решения для качественной уборки.

Разнообразие щеток и всасывающих систем для идеального результата

Модели роботов-пылесосов Rowenta представлены в двух вариантах, для:

сухой уборки; всасывания мусора и мытья пола.

Боковая щетка, Turbo Brush и система Animal Electro Brush позволяют справиться с пылью, пыльцой, аллергенами и шерстью животных — на плитке, ламинате и ковре. Мощности всасывания даже в базовых моделях достаточно, чтобы удалить загрязнения из глубоких шаров ворса.

Для мытья пола предусмотрена Smart Aqua Power System. Это система с 4 уровнями подачи воды, которые позволяют проводить влажную и сухую уборку одновременно. За один цикл умный робот-пылесос приведет поверхности в идеальное состояние.

Что немаловажно — пол после обработки не мокрый из-за использования насадок из микрофибры. Они же помогают избежать появления разводов и обеспечивают дополнительный антистатический эффект.

Идеальная чистота для любых помещений

Индивидуальный подход к каждому типу поверхности и быстрая реакция на их изменения — это серьезное преимущество бренда. Rowenta задает тренд на полностью автоматизированную уборку, которая не требует присутствия человека.

Но пользователи этих домашних помощников все еще контролируют процесс за счет продуманного управления через смартфон. Работу робота-пылесоса можно настроить с максимальной точностью: выбрать время, стоп-зоны, контролировать степень очистки.