Экзотические напитки: как пить ром

Ром — напиток, пришедший в Европу из Карибского бассейна и до сих пор считающийся в Украине экзотическим. Расскажем больше о нем и о том, как правильно его пить, чтобы оценить букет.

Что экзотического в роме

Ром производят из мелассы — отходов производства сахара из тростника. И долгое время работники сахарных плантаций подвергали ее простой ферментации. Позже брагу стали перегонять для получения крепкого дистиллята с увеличенным сроком хранения. Так как сахарный тростник не растет в промышленных масштабах в Европе, ром считают экзотическим тропическим алкоголем. Сегодня на рынке рома появляются новые игроки, и уже есть европейские бренды, которые изготавливают ромовые напитки из поставляемого с Кубы и Ямайки сырья. Но есть старые игроки, которые уверенно выдерживают такую конкуренцию. Среди ни особого уважения заслуживает ром Captain Morgan. Эта марка названа в честь знаменитого пирата, который позже исполнял обязанности губернатора Ямайки и закончил жизнь крупным плантатором. Одним из увлечений капитана был ром. И поэтому одну из торговых марок назвали в его честь — хороший маркетинговый ход для привлечения внимания к линейке алкогольных напитков. А теперь расскажем, как пить экзотический алкоголь.

Как пить ром

Любой ром ассоциируется у покупателя с романтикой пиратского образа жизни, экзотикой Карибского моря и жарким солнцем тропиков. Все так. Но в настоящее время производится несколько сортов этого алкоголя. И каждому из них присущ свой способ употребления. Прежде чем купить напиток в маркете алкогольных штук Маудау, определитесь, какой способ употребления вам ближе:

белый ром используют для приготовления коктейлей; золотой — можно пить в чистом виде и в составе микса; темный — благородный напиток, который пьют в неразбавленном виде.

Варианты употребления рома

Рассмотрим виды напитка и варианты употребления на примере ассортимента Капитана Моргана.

Пряный серебряный ром Silver Spiced

Напиток получают путем выдержки дистиллята в бочках из белого дуба в течение года. Для усиления букета используют экзотические специи. Приятно пить серебряный ром в составе коктейлей.

Золотой ром Original Spiced Gold

Самый популярный сорт производителя. Напиток выдерживается в бочках из американского дуба не менее 2 лет. Пряные оттенки вкусовой букет получает после добавления в дистиллят ванили и других тропических пряностей. Употребляют его в чистом виде с кубиками льда или со льдом и колой. Также золотой ром Капитан Морган стал основным ингредиентом многих коктейлей.

Black Spiced

Темный (черный) ром получают путем трехлетней выдержки в дубовых бочках смеси дистиллятов, поставляемых с разных островов Карибского моря. Готовый напиток отличается пряным букетом с оттенками патоки, сахарного тростника и ванили. Аромат — насыщенный медовый. Хорош в чистом виде — его принято пить со льдом и лимоном (лаймом).