Екзотичні напої: як пити ром

Ром — напій, який прийшов до Європи з Карибського басейну і досі вважається екзотичним в Україні. Розкажемо більше про нього та про те, як правильно його пити, щоб оцінити букет.

Що екзотичного у ромі

Ром виробляють із меляси — відходів виробництва цукру із тростини. І довгий час працівники цукрових плантацій піддавали її простій ферментації. Пізніше брагу почали переганяти для отримання міцного дистиляту зі збільшеним терміном зберігання. Оскільки цукрова тростина не росте у промислових масштабах у Європі, ром вважають екзотичним тропічним алкоголем. Сьогодні на ринку рому з’являються нові гравці, і вже є європейські бренди, які виготовляють ромові напої з сировини, що поставляється з Куби та Ямайки. Але є старі гравці, які упевнено витримують таку конкуренцію. Серед них поваги заслуговує ром Captain Morgan. Ця марка названа на честь знаменитого пірата, який пізніше виконував обов’язки губернатора Ямайки та завершив життя великим плантатором. Одним із захоплень капітана був ром. І тому одну з торгових марок назвали на його честь – гарний маркетинговий хід для привернення уваги до лінійки алкогольних напоїв. А тепер розкажемо, як пити екзотичний алкоголь.

Як пити ром

Будь-який ром асоціюється у покупця з романтикою піратського способу життя, екзотикою Карибського моря та спекотним сонцем тропіків. Все так. Але зараз виробляється кілька сортів цього алкоголю. І кожному їх властивий свій спосіб вживання. Перш ніж купити напій в маркеті алкогольних штук Маудау, визначтеся, який спосіб вживання вам ближче:

білий ром використовують для приготування коктейлів; золотий – можна пити в чистому вигляді та у складі міксу; темний – шляхетний напій, який п’ють у нерозбавленому вигляді.

Варіанти вживання рому

Розглянемо види напою та варіанти вживання на прикладі асортименту Капітана Моргана.

Пряний срібний ром Silver Spiced

Напій отримують шляхом витримки дистиляту у бочках із білого дуба протягом року. Для посилення букету використовують екзотичні спеції. Приємно пити срібний ром у складі коктейлів.

Золотий ром Original Spiced Gold

Найпопулярніший сорт виробника. Напій витримується в бочках із американського дуба не менше 2 років. Пряні відтінки смаковий букет отримує після додавання в дистилят ванілі та інших тропічних прянощів. Вживають його в чистому вигляді з кубиками льоду або з льодом та колою. Також золотий ром Капітан Морган став основним інгредієнтом багатьох коктейлів.

Black Spiced

Темний (чорний) ром отримують шляхом трирічної витримки в дубових діжках суміші дистилятів, що поставляються з різних островів Карибського моря. Готовий напій відрізняється пряним букетом з відтінками патоки, цукрової тростини та ванілі. Аромат – насичений медовий. Хороший у чистому вигляді – його прийнято пити з льодом та лимоном (лаймом).