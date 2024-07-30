Заступниця голови Кременецької РДА, яку впіймали на хабарі, може вийти з-під варти

У документі зазначено, що у випадку внесення застави, жінка буде зобов’язана:

прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

не відлучатися за межі міста Кременець без дозволу слідчого, прокурора або суду;

не спілкуватися із колегами по роботі Кременецької РДА та депутатами Кременецької міської ради зі складу постійної комісії міської ради з питань фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, а також іншими працівниками Кременецької міської ради.

Фрагмент з ухвали суду щодо заступниці голови Кременецької РДА. Скрін документа з reyestr.court.gov.ua

Нагадаємо, жінку підозрюють за ч. 3 ст. 368 КК України за вимагання службовими особами неправомірної вигоди в громадянина України за вчинення дій, які входять до їхньої компетенції. За це передбачено ув’язнення від 5 до 10 років.

Фрагмент з ухвали суду щодо заступниці голови Кременецької РДА. Скрін документа з reyestr.court.gov.ua

Також в ухвалі суду йдеться:

У листопаді 2023 року підозрювана організувала зустріч підприємцю з Івано-Франківська з Кременецьким міським головою та іншими уповноваженими особами Кременецької міської ради. Підприємцю мали посприяти в оренді приміщення, яке перебуває у комунальній власності Кременецької територіальної громади, для здійснення господарської діяльності.

6 червня 2024 року заступниця голови РДА у своєму кабінеті отримала від підприємця неправомірну вигоду у вигляді подарункового сертифіката на відпочинок та проживання в готелі вартістю понад 29 тисяч гривень за сприяння у передачі в оренду приміщення на території Кременецької територіальної громади.

23 липня 2024 року підозрювана в своєму кабінеті отримала від підприємця неправомірну вигоду у вигляді подарункового сертифіката у магазин косметики вартістю 25 тисяч гривень за сприяння у прийнятті 18.07.2024 позитивного рішення сесією Кременецької міської ради, що стосується зарахування вартості капітального ремонту об`єкта оренди за рахунок суми орендної плати за приміщення.

Кореспонденти Суспільного намагалися поспілкуватися з керівниками Кременецької районної державної адміністрації.

Начальника адміністрації Віталія Кудлака на робочому місці не було і на телефон він не відповідав. Кабінет заступниці начальника РДА був зачинений, а перший заступник Василь Хортик повідомив, що не уповноважений коментувати цю ситуацію. Керівник апарату РДА Віталій Грушко від коментарів відмовився.

Також в ухвалі суду йдеться, що апеляційна скарга може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для людини, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.