Під час виконання бойового завдання загинув житель Тернопільщини Ярослав Швець

З сумом та гіркотою у серці сповіщаємо, що 5 травня 2023 року, під час виконання бойового завдання загинув житель с. Літовище Шумської ТГ, Кременецького району – Швець Ярослав Степанович. Про це повідомляють у місцевій адміністрації.

Призваний на військову службу Тернопільського РТЦК та СП Тернопільської області, вірний військовій присязі, 1993 року народження – Ярослав, відав своє життя за нашу свободу і вільну Україну, виявивши стійкість і мужність.

Співчуття рідним і близьким!

Слава, шана та вічна пам’ять Герою!

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