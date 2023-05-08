12:02 | 8.05.2023
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Під час виконання бойового завдання загинув житель Тернопільщини Ярослав Швець

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З сумом та гіркотою у серці сповіщаємо, що 5 травня 2023 року, під час виконання бойового завдання загинув житель с. Літовище Шумської ТГ, Кременецького району – Швець Ярослав Степанович. Про це повідомляють у місцевій адміністрації.
Призваний на військову службу Тернопільського РТЦК та СП Тернопільської області, вірний військовій присязі, 1993 року народження – Ярослав, відав своє життя за нашу свободу і вільну Україну, виявивши стійкість і мужність.
Співчуття рідним і близьким!
Слава, шана та вічна пам’ять Герою!

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