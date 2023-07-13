ESA Gaming представила нетрадиційну гру BlackJack VIP

ESA Gaming, постачальник інноваційних ігор, розширив своє портфоліо нетрадиційного контенту EasySwipe, представивши BlackJack VIP, класику казино.

BlackJack VIP представляє гравцям оновлену та покращену версію улюбленої карткової гри. Вона відрізняється новою графікою та включає знайомий азартний раунд від ESA Gaming, який надає гравцям можливість примножити свій виграш за столом, та отримати на Ельслотс 77 фріспінів на улюблені слоти.

Як і його попередник, BlackJack VIP розроблений з урахуванням мобільних пристроїв, що забезпечує швидке завантаження. Гравці можуть змагатися з дилером у цій безсмертній настільній грі з максимальним потенціалом виграшу в 2,50 разів більше своєї ставки.

Зростаюче портфоліо

Цей новий контент поповнює зростаючу колекцію класичних ігор ESA Gaming, яка включає оригінальний блекджек, європейську рулетку та баккару. У найближчі місяці компанія планує додати до свого портфоліо ще більше захопливих ігор.

ESA продовжує розширювати портфоліо EasySwipe, пропонуючи гравцям унікальну альтернативу традиційним слот-іграм. Завдяки високій продуктивності та бездоганному ігровому процесу EasySwipe дозволяє гравцям без особливих зусиль отримати доступ до широкого спектру захопливих ігор.

Коментуючи цей крок, Томас Смоллвуд, керівник відділу маркетингу ESA Gaming, сказав

“Наше прагнення розширювати портфоліо високоякісним контентом залишається на першому плані, і я впевнений, що наші партнери-оператори будуть у захваті від цього захоплюючого доповнення до BlackJack VIP. Слідкуйте за нашими новинками, адже ми продовжуємо покращувати ігровий досвід і розширювати можливості перехресних продажів для наших партнерів”.

Більше інформації про бренд

EasySwipeTM – це сімейство легких HTML5-ігор, спеціально розроблених для мобільних пристроїв, що забезпечують безперешкодну інтеграцію у ваш спортивний букмекерський або ігровий сайт. Завдяки надшвидкій роботі та відкритим сесіям гравці можуть легко входити та виходити з гри, насолоджуючись високоякісними іграми казино, не відриваючись від ставок на спорт.

Ігри EasySwipeTM ефективно сприяють перехресним продажам, допомагаючи букмекерським конторам збільшити час перебування гравців на екрані та отримати додатковий дохід. Пропонуючи ці захопливі ігри казино поряд зі ставками на спорт, оператори можуть покращити загальний користувацький досвід і підвищити свою прибутковість.

Бек-офіс забезпечує швидкий та інтуїтивно зрозумілий доступ до даних клієнтів завдяки уніфікованому рішенню. Представники та менеджери служби підтримки клієнтів можуть без зусиль відстежувати історію клієнтів, ігрові сесії та бонусні кампанії для ігор EasySwipe та інших постачальників ігор. Завдяки цьому комплексному інструменту вони можуть ефективно відстежувати та керувати всією відповідною інформацією, забезпечуючи безперебійний та впорядкований клієнтський досвід. Бренд має ліцензію від Управління з азартних ігор Мальти.