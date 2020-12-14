Філери для обличчя, як ефективний засіб краси і молодості
Сучасна косметологія дає безліч можливостей зробити шкіру більш підтягнутою і молодою. Одним з останніх досягнень в області косметології є філери – це спеціальні дермальні наповнювачі, які вводять в шкіру для зменшення зморшок і повернення втраченого з віком об’єму.
На сьогоднішній день філери успішно використовуються в індустрії краси і отримують позитивні відгуки. Гіалуронова кислота, що входить до складу філерів, присутня в організмі людини в шкірі, вона відповідає за тонус, пружність і зволоженість шкіри людини. Тому цей метод омолодження є безпечним і ефективним у боротьбі із віковими змінами шкіри.
У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» досвідчені лікарі-косметологи вже давно у своїй практиці використовують філери на основі гіалуронової кислоти, вони застосовуються для:
- заповнення зморшок і повернення молодості і пружності шкірі;
- підтяжки овалу обличчя;
- збільшення обсягу губ, скул і щік;
- безопераційне виправлення форми носа;
- підтяжка шкіри на шиї.
Переваги проведення ін’єкцій краси в медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль»
В медичному центрі під час проведення омолоджуючих процедур використовують засіб нейротоксину типу А. Його основними перевагами є:
- моментальний ефект;
- безпечність процедури;
- безболісність введення ін’єкцій;
- швидкий реабілітаційний період.
Якщо Ви дбаєте, насамперед про безпеку проведеної процедури і довіряєте лише професіоналам, тоді ми запрошуємо Вас у «Оксфорд Медікал Тернопіль».
У нашому медичному центрі у відділенні естетичної медицини працюють досвідчені лікарі-косметологи, які якісно і в умовах стерильності проведуть процедуру ін’єкції краси.
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