Філери для обличчя, як ефективний засіб краси і молодості

Сучасна косметологія дає безліч можливостей зробити шкіру більш підтягнутою і молодою. Одним з останніх досягнень в області косметології є філери – це спеціальні дермальні наповнювачі, які вводять в шкіру для зменшення зморшок і повернення втраченого з віком об’єму.

На сьогоднішній день філери успішно використовуються в індустрії краси і отримують позитивні відгуки. Гіалуронова кислота, що входить до складу філерів, присутня в організмі людини в шкірі, вона відповідає за тонус, пружність і зволоженість шкіри людини. Тому цей метод омолодження є безпечним і ефективним у боротьбі із віковими змінами шкіри.

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» досвідчені лікарі-косметологи вже давно у своїй практиці використовують філери на основі гіалуронової кислоти, вони застосовуються для:

заповнення зморшок і повернення молодості і пружності шкірі;

підтяжки овалу обличчя;

збільшення обсягу губ, скул і щік;

безопераційне виправлення форми носа;

підтяжка шкіри на шиї.

Переваги проведення ін’єкцій краси в медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль»

В медичному центрі під час проведення омолоджуючих процедур використовують засіб нейротоксину типу А. Його основними перевагами є:

моментальний ефект;

безпечність процедури;

безболісність введення ін’єкцій;

швидкий реабілітаційний період.

Якщо Ви дбаєте, насамперед про безпеку проведеної процедури і довіряєте лише професіоналам, тоді ми запрошуємо Вас у «Оксфорд Медікал Тернопіль».

У нашому медичному центрі у відділенні естетичної медицини працюють досвідчені лікарі-косметологи, які якісно і в умовах стерильності проведуть процедуру ін’єкції краси.

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