В Тернополі вшанували ліквідаторів Чорнобильської АЕС

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Поминальний захід відбувся у Тернополі, у парку Національного відродження біля пам’ятника жертвам аварії на ЧАЕС.

Участь у ньому взяв голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

«Ми зібралися, щоб згадати людей, які в перших рядах взяли участь у ліквідації наслідків найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Низько вклоняємося всім, хто ризикував своїм життям і здоров`ям в ті часи. А наше завдання сьогодні – щоб кожна родина, яка захистила світ від катастрофи та яка постраждала, відчула допомогу і турботу. Вічна пам’ять справжнім героям, яких вже немає серед нас. Вони віддали своє життя в боротьбі з радіаційною катастрофою, долаючи її наслідки, які несли велику відповідальність за наше з вами майбутнє, заради спасіння нашої землі і людей від страшної аварії” – зазначив голова ОДА Володимир Труш.

Голова обласної державної адміністрації додав, що у 2016 році встановлено новий захисний саркофаг над 4 енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Незабаром очікується введення його в експлуатацію. Це один з важливих етапів перетворення зони Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему.

Після спільної молитви з представниками влади, ліквідаторами катастрофи та жителями міста відбулося покладання квітів до пам’ятника загиблих героїв Чорнобиля.

Нагадаємо, ця дата була затверджена Указом Президента України 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня 1986 року офіційно завершили будівництво саркофага над зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС.