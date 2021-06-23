Фриспины за регистрацию: брать или нет?

Любому интернет казино важно, чтобы количество игроков на его сайте увеличивалось. От этого напрямую зависит его доход. Также, очень хотелось бы, чтобы уже имеющиеся клиенты оставались лояльными и продолжали тратить деньги, оплачивая свое развлечение именно тут.

Решение этой задачи — разработка привлекательной бонусной программы. Для этого она расширяется за счет бездепозитов и бонусов за пополнение счета. Бездепозитный бонус казино и поощрительный бонус за то, что человек внес свои деньги, дают разные преимущества игроку.

Интернет казино: бездепозитный бонус за регистрацию

Казино, дающих деньги за регистрацию нового пользователя не так уж и много. Среди тех игорных клубов, которые работают с украинскими игроками таких заведений можно насчитать около двух десятков. Это предложение периодически появляется на некоторых площадках, а затем сменяется другим.

За создание нового аккаунта обычно предлагают фриспины. Деньги, как способ поощрения в этом случае давно не используются. Бесплатные фриспины при регистрации — интересное предложение, но оно имеет несколько важных особенностей:

Оно может быть активно только некоторое время, часто от 24 до 72 часов с момента создания аккаунта, или с момента активации. Подходящие для игры с бонусом за регистрацию игровые автоматы определяются условиями такой акции. Обычно это всего один, редко — два или три слота. Новинки, недавно поступившие в релиз, в таких промо-акциях не используют, а выбирают для них устаревшие игры. Иногда полученный на фриспинах выигрыш разрешают вывеси, но с большими оговорками.

Часто, полученные при регистрации фриспины, без депозита вывести не дают. Иногда вводят ограничение на сумму, которую можно снять со счета. Вдобавок, для выигрыша, полученного таким способом могут применять повышенный вейджер. В результате отыгрыш выигранных денег становится мероприятием долгим, скучным и непредсказуемым. Намного проще пополнить счет и играть за свои деньги.

Фриспины без депозита за регистрацию vs бонус на депозит

Есть такой тип игрока, который любит играть в азартные игры. Но не желает тратить свои деньги. Чтобы увлечь таких потенциальных клиентов, им позволяют играть на игровых автоматах на деньги с бонусом за регистрацию — это целевая аудитория такой акции.

Другая группа игроков предпочитает заплатить, но получить свой выигрыш с минимальными усилиями при наименьших ограничениях со стороны игровой площадки. Для нее бесплатные фриспины — одно из бесполезных предложений. Игроки, относящиеся к этой группе, такие бонусы часто вообще игнорируют. Преимущества бездепозита ля обеих групп можно свести к позициям, показанным в таблице ниже.



Особенности бездепозитов

Оценка особенностей игроком, который предпочитает экономить

Оценка особенностей игроками, которые предпочитают играть на свои

Возможность делать ставку без вложений

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Необходимость играть на устаревшем слоте

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Необходимость придерживаться временных рамок при отыгрыше бонуса

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–

Небольшая сумма, которую можно вывести, если условия отыгрыша будут выполнены

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Эта таблица показывает, что игроки, не желающие тратить усилия по отыгрышу такого бонуса, и играющие на свои деньги, экономят свое время. Это является противоположностью первой группе гемблеров, которые предпочитают сохранить свои деньги.

Украинские казино с фриспинами

Рейтинги, составленные для игроков из Украины, обычно содержат данные о наличии бездепозитов в том или ном казино. Размер и другие особенности бездепозитных бонусов онлайн казино Украины аналогичен тому, что можно увидеть на игровых площадках мирового уровня:

Пакет из 10,20 или 100 и более бесплатных вращений. Несколько слотов, вроде Starburst от Net Entertainment в качестве площадки для игры и отыгрыша. Необходимость отыграть полученный выигрыш 30,40, а то и 70 раз. Возможность вывести до 10 — 20 евро в эквиваленте.

Однако это не только не останавливает поиграть за счет казино, но и привлекает все больше новичков, которые делают первые шаги в гемблинге.