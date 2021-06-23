Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області має нового керівника

Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області отримало нового керівника.

Віднедавна відомство очолює Кузь Іван Іванович. Чиновник уже займав дану посаду, та після тривалої перерви в роботі, поновився через суд.

До слова, Іван Іванович Кузь народився 25 січня 1983 року в селищі Золотий Потік Бучацького району, пишуть Тернополяни.

У 2005 році закінчив Тернопільську академію народного господарства, факультет «Облік і аудит».

Із серпня 2005 року по вересень 2005 року працював помічником бухгалтера-інспектора товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік», з грудня 2007 року по серпень 2012 року – директором приватного підприємства «Земельні справи» м. Бучач Тернопільської області, з серпня 2012 року по березень 2013 року – менеджером із земельних відносин товариства з обмеженою відповідальністю “Кернес -Трейд ” (місто Київ), з березня 2013 року по січень 2015 року – директором приватного підприємства «Земельні справи» м. Бучач Тернопільської області, з січня 2015 року по лютий 2015 року – завідувачем сектору охорони здоров’я та цивільного захисту Бучацької районної державної адміністрації, з лютого 2015 по квітень 2015 року – начальником відділу доходів і зборів з фізичних осіб Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України у Тернопільській області, з квітня 2015 року по березень 2016 – заступником начальника Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України у Тернопільській області.

У 2016 році пана Івана призначили першим заступником голови Бучацької районної державної адміністрації.