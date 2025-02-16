Гібридна лазерна епіляція обличчя: відгуки та особливості

Лазерна епіляція стала популярною косметологічною послугою серед людей, які бажають надовго усунути небажану волосистість на обличчі. В останні роки вона швидко розвивається, і на зміну звичайної монохвильової технології прийшла гібридна 3D новинка. Але які особливості та відгуки у трьох-хвильової лазерної епіляції, поговоримо в даному матеріалі. Адже це ще відносно новинка, і мало хто її знає.

Особливості

Зазвичай лазерна епіляція проводиться за допомогою приладу, що генерує вузьконаправлений світловий потік з певною довжиною хвилі. Він діє на пігмент Меланін, що є в структурі волосся. При апаратному впливі світло швидко нагріває волосяний стрижень, що передає тепло кореню, внаслідок чого воно перегрівається і більше не може рости.

Як повідомляють на сайті ipress.ua, 3Д лазерна епіляція є комбінацією 3-х найбільш ефективних приладів:

Олександритового – працює на хвилі 755 нанометрів (нм), що забезпечує найкращу ефективність для тонких світлих волосків.

Неодимового – 1065 нм найбільш безпечний для засмаглої шкірної поверхні.

Діодного – 808 нм ефективний для темного жорсткого волосся.

Завдяки такому поєднанню, гібрид отримав переваги:

Універсальність. Підходить для всіх фототипів шкіри та різних відтінків волосся.

Безболісність. Прилади оснащені системами контактного охолодження наконечника сапфірового, які мінімізують неприємні відчуття.

Довготривалий ефект. Після закінчення курсу можна досягти ідеальної гладкості на обличчі.

Безпека. Пристрої мають точні параметри, що дозволяють індивідуально підбирати параметри для кожного пацієнта, що знижує ризик опіків та інших побічних наслідків.

Протипоказання

Незважаючи на безпеку та позитивні відгуки про лазерну епіляцію обличчя на гібридному апараті, є низка протипоказань, які необхідно враховувати:

активний прояв герпевірусної інфекції;

декомпенсована форма діабету;

фотодерматит;

недавня інтенсивна засмага;

захворювання серця, крові;

порушення у роботі щитовидної залози;

онкологічні захворювання в анамнезі;

схильність до утворення келоїдних рубців;

прийом лікарських засобів, що підвищують чутливість до світла (вітамінні комплекси, антибіотики з груп тетрациклінів, фторхінолонів);

гормональні збої;

свіжі порізи, опіки, відкриті рани, травми, гематоми, шви після операцій;

підвищена температура, застудні захворювання, ГРВІ та інші запальні процеси;

хвороби мозку, нервової системи;

психічні розлади, епілепсія, судомні синдроми.

Перед початком курсу лазерної епіляції бажано проконсультуватися з лікарем, щоб унеможливити ризики.

Рекомендації щодо підготовки

Підготовчі заходи включають:

За 3 тижні повністю закінчити прийом антибіотиків, що підвищують світлочутливість.

За 2 тижні не можна користуватися пінцетом, восковими смужками, шугарінгом, епілятором.

За 3-7 днів необхідно уникати засмаги на сонці та в солярії. Не можна використовувати автозагар, кислотні пілінги, скраби.

За 1 добу потрібно поголитися або скористатися дозволеним кремом-депілятором, ножицями. Заборонено наносити спиртовмісну косметику.

Якщо є серйозні запалення або пошкодження, необхідно спочатку їх вилікувати.

Як проходить епіляція

На початку спеціаліст проводить консультацію, щоб визначити теоретичні обмеження. Клієнт роззувається, лягає на кушетку, одягає захисні окуляри. Потім лазеротерапевт очищає шкіру, наносить спеціальний гель, що покращує провідність лазера. Після налаштування гібридного обладнання обробляє зону імпульсами світла. Як пишуть у відгуках, при лазерній епіляції зони обличчя відчувається приємне тепло, розслаблення. Далі витираються залишки гелю, наноситься заспокійливий крем, призначається дата наступного візиту до салону.

Один сеанс триває від 10 до 20 хвилин, залежно від конкретної області (верхня губа, підборіддя, щоки, віски або обличчя повністю). Для досягнення максимального ефекту потрібно пройти 8-12 процедур з інтервалом 3-8 тижнів.

Післяпроцедурний догляд

Після епіляції може трохи почервоніти обличчя. Щоб мінімізувати чутливість та можливі неприємні наслідки, треба дотримуватись наступних рекомендацій протягом 48 годин:

Уникайте сонячних променів та використовуйте сонцезахисний крем із високим рівнем захисту від УФ-променів.

Не використовуйте агресивні косметичні засоби.

Відмовтеся від відвідування лазні, сауни, басейну.

Не займайтеся спортом.

Зволожуйте шкіру м’якими засобами без спирту.

Про депіляцію цукром, воском, пінцетом та електроепілятором слід повністю забути.

Відгуки

Незважаючи на скарги на високу вартість, вони позитивні. Ось тут клієнти відзначають, що після 1-2 процедур волоски стають значно тоншими і світлішими, а відсотків 10-20 зовсім перестають рости. Багато хто підкреслює абсолютну безболісність та відсутність подразнення.

Ось кілька відгуків про 3D лазерну епіляцію області обличчя:

Марина, 34 роки: “Я довго шукала підходящу методику видалення волосся на обличчі. Після першого сеансу я помітила значне скорочення волосків. Все пройшло практично безболісно, а результат дуже втішив.”

Катерина, 22 рік: “Мені сподобалося, що епіляція підходить для будь-якого типу шкіри. У мене вона досить чутлива, але жодних побічних ефектів не було. Раджу всім, хто хоче позбутися надокучливих вусиків.”

Олександр, 29 років: “Зважився на 3D епіляцію через постійне подразнення після гоління. Вона виявилася ідеальним рішенням. Тепер я більше не хвилююся через вросле волосся.”

Висновок

Гібрид – це сучасне рішення для позбавлення від небажаної щетини. Завдяки передовому поєднанню трьох видів технологій, 3Д апарат ефективний для різних людей, забезпечуючи безпечний та тривалий результат. Відгуки про епіляцію обличчя лазером підтверджують високу ефективність та комфорт. Але перед проведенням процедури важливо врахувати протипоказання та дотримуватися порад з догляду.

Як стверджують у спеціалізованій мережі салонів епіляції Epilaser.com.ua в Україні, сучасні технології – це крок до впевненості та комфорту у повсякденному житті.