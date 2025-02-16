Тернопільщина у скорботі. Загинув захисник Володимир Агафонов

Підгаєцька громада знову у скорботі… Про страшну звістку повідомляють у міській раді.

З глибоким сумом повідомляємо, що 12 лютого 2025 року в н. п. Малинівка, Малинівської територіальної громади, Пологівського району, Запорізької області, внаслідок бойових дій загинув наш земляк Агафонов Володимир Олександрович, 1990 року народження, старший солдат військової частини А7126, уродженець с. Мирне.

Зустріч тіла загиблого воїна відбудеться у понеділок, 17 лютого, о 12:00 у с. Вага. Просимо жителів громади вийти на вулиці, щоб гідно вшанувати пам’ять Захисника та провести його в останню дорогу.

Панахида за полеглим відбудеться того ж дня о 19:00 у с. Мирне. Похорон — 18 лютого о 12:00 у с. Мирне.

Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким Володимира. Нехай світла пам’ять про нього завжди житиме в наших серцях.

Вічна пам’ять Герою🕯️