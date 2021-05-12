Гроші онлайн цілодобово – що необхідно знати позичальнику?

Гроші онлайн цілодобово від мікрофінансової компанії – популярна послуга, якою щороку користуються мільйони жителів України. Спеціально для вас ми зібрали декілька корисних порад, які допоможуть швидко і без проблем оформити онлайн кредит 24/7 в МФО.

Що необхідно для отримання експрес позики?

На відміну від банківських продуктів, користувачу для того, щоб взяти онлайн кредит цілодобово, не потрібно збирати купу документів і відстоювати велику чергу у відділенні у свій робочий час. Онлайн позика цілодобово отримується за декілька хвилин за паспортом та ідентифікаційним кодом ІПН. Крім того, вам знадобляться:

картка будь-якого українського банку з невеликим залишком в декілька гривень;

смартфон, планшет або комп’ютер з доступом до мережі;

адреса електронної пошти та номер телефону українського оператора зв’язку.

Кому можуть відмовити МФО?

Мікрофінансові організації України надають цілодобові мікрокредити студентам, пенсіонерам, особам, які тимчасово не працюють або працюють без офіційного оформлення, домогосподаркам тощо. Якість кредитної історії не має суттєвого значення. Причинами для отримання відмови можуть бути наявність критично великої простроченої заборгованості в інших МФО України, виявлені випадки шахрайства, невірна інформація або використання чужих документів. Під час заповнення анкети користувача треба бути дуже уважним, а при виявленні похибки процедуру оформлення необхідно повторити.

Чому кредит на картку цілодобово від МФО – це вигідно?

Користувачі обирають кредит онлайн на карту цілодобово від мікрофінансоких організацій тому, що:

гроші можна взяти в борг в будь-яку годину, без вихідних та святкових днів;

повернути заборгованість можна достроково без сплати пені та штрафу – відсоток необхідно сплатити тільки за фактичні дні користування грошима;

отримати гроші онлайн цілодобово можна всього за 10-15 хвилин;

при першій реєстрації на онлайн-платформі користувачам зазвичай пропонують невелику суму на пільгових умовах – так, наприклад, популярний МФО Сashberry надає новим клієнтам до 5000 грн на строк до 30 днів під 0,01% на добу;

в разі виникнення позапланових фінансових проблем клієнт може оформити послугу пролонгації строку дії договору, сплативши всі нараховані проценти.

Як оформити позику?

Для того, щоб миттєво отримати гроші на картку без відмов, користувачу необхідно зареєструвати Особистий кабінет на сайті МФО, заповнити анкету, «прив’язати» свою банківську картку та відправити заявку на перевірку. Процедура перевірки зазвичай триває 5-10 хвилин. В разі погодження на смартфон чи електронну пошту буде надіслано кредитний договір – необхідно ретельно ознайомитись з його умовами та погодитись з ними, підписав в онлайн режимі. Гроші на картку без відмов цілодобово будуть зараховані протягом 2-3 хвилин.

Як повернути кредит?

Повернення отриманих коштів за нарахованими відсотками можна здійснити через:

кабінет користувача на сайті за допомогою банківської картки;

сайт МФО, використовуючи кнопку «СПЛАТИТИ»;

касу будь-якого банку України за допомогою реквізитів, вказаних на сайті;

в готівковій формі використовуючи платіжні термінали iBox, EasyPay, City24.

У тому разі, якщо клієнт не погасив своєчасно позику і не замовив послугу пролонгації, на всю суму заборгованості нараховується штраф і пеня, а інформація передається в українське бюро кредитних історій. Згідно з умовами підписаного договору мікрофінансова організація може передати право власності на борг колекторським компаніям.