Онлайн кредит без відмови від МФО – чому це вигідно?

Швидкий онлайн кредит без відмови від мікрофінансової компанії – популярний фінансовий продукт в Україні. Отримані на особистий рахунок кошти можна використати на будь-які цілі – поїздку у відпустку, покупку нового телефону, оплату за навчання або звичайний похід у магазин. На відміну від банківських продуктів, позичальнику не треба довідки та документи, особисто приходити у відділення у робочий час і чекати декілька діб на рішення – всі операції займають 10-15 хвилин і здійснюються в онлайн-режимі.

Онлайн позика без відмов від МФО – основні переваги

Головні переваги миттєвих мікрокредитів від МФО:

цілодобовий режим роботи без вихідних і святкових днів;

гроші онлайн без відмов видаються навіть тим клієнтам, які тимчасово не працюють або працюють без офіційного оформлення, пенсіонерам та студентам;

оформлення позики здійснюється без довідки про доходи, майнової застави чи поручителів ;

погасити заборгованість можна достроково без сплати штрафу чи пені.

Хто може отримати кредит без відмов ?

Отримати мікро позику може будь-який громадянин України у віці від 18 років, що постійно проживає на її території, крім АРК Крим та зони проведення АТО. У заявника має бути паспорт старого чи нового зразка, індивідуальний податковий номер ІПН, картка українського банка з мінімальним залишком і мобільний телефон. Крім того, для оформлення заявки знадобиться смартфон, планшет чи ноутбук з доступом до мережі Інтернет. Відмовити у видачі займу можуть лише у тому випадку, коли користувач має декілька прострочених позик в інших МФО України.

Як взяти кредит на карту без відмови ?

Для того, щоб отримати швидкі кредити онлайн на картку без відмови користувачу необхідно:

зайти на головну сторінку сайту МФО, вибрати в онлайн-калькуляторі суму та строк оформлення. Наприклад, нові клієнти мікрофінансового сервісу Сashberry.com.ua мають можливість першого разу отримати до 5000 грн на строк до 30 діб під 0,01 відсоток ;

зареєструвати Особистий кабінет та заповнити анкету користувача, зазначивши мінімальний набір особистої та контактної інформації;

«прив’язати» банківську картку до свого кабінету та пройти процедуру її верифікації;

відправити заявку на перевірку;

підписати в онлайн-режимі кредитний договір та за декілька хвилин отримати гроші на картку без відмов цілодобово .

При виникненні будь-яких проблем користувач може звернутись до технічної підтримки за допомогою телефону або онлайн-чату. МФО залишає за собою право відмовити у видачі позики при наявності виявлених похибок під час заповнення анкети, фактів шахрайства або використання чужих документів.

Як погасити борг ?

Сплатити заборгованість можна готівковим або безготівковим способом, використовуючи банківську картку. У першому випадку користувач може здійснити грошовий переказ на рахунок МФО через касу будь-якого банку України або платіжні термінали самообслуговування. Виплата банківською карткою здійснюється через сайт компанії. Погасити отримані кредити онлайн без відмови можна точно в зазначений договором термін, або достроково, без сплати пені та штрафу.

Пролонгація терміну дії кредитного договору

Пролонгація договору – зручна та корисна послуга, яка дозволяє продовжити термін виплати кредиту на певний час без штрафів та комісії. Замовити послугу можна в Особистому кабінеті, сплативши всі нараховані процентні платежі. У тому разі, якщо клієнт не виплатив оформлені кредити онлайн на картку без відмов і не активував послугу пролонгації – МФО нараховує пеню та штраф і передає відомості про прострочену заборгованість до Українського бюро кредитних історій.