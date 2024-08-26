В’ячеслав Негода приступив до виконання обов’язків голови Тернопільської обласної державної адміністрації

Сьогодні заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба офіційно представив нового очільника керівникам структурних підрозділів ТОВА, начальникам РВА, головам громад, представникам територіальних підрозділів центральних органів влади.

Олексій Кулеба наголосив на ключових аспектах роботи адміністрації, спрямованих на забезпечення стабільного розвитку регіону та окреслив пріоритетні завдання в роботі.

«Серед основних завдань нового очільника – безпека та розвиток Тернопільщини. Це – захист об’єктів критичної інфраструктури, підтримка військових, проходження осінньо-зимового періоду, якісна медицина та реабілітація, підтримка урядових програм. Зараз у всіх нас є одна велика ціль, до якої ми впевнено крокуємо – перемога у війні з російським ворогом», – зазначив Олексій Кулеба.

Під час знайомства В’ячеслав Негода представив своє бачення виконання пріоритетних завдань та основні кроки для їх реалізації.

«В першу чергу дякую Президенту України за довіру. Для мене – це велика персональна відповідальність і честь сприяти розвитку Тернопільської області. Так, нас чекає багато роботи, адже зараз нелегкий час. Ми повинні докласти максимум зусиль для посилення інституційної спроможності адміністрацій і місцевих рад. Жодна форма байдужості – неприпустима. Спільно ми будемо працювати над покращенням життя в громадах, підтримувати місцеве самоврядування та впроваджувати євроінтеграційні процеси», – зазначив В’ячеслав Негода.

Нагадаємо, В’ячеслав Негода призначений на посаду голови Тернопільської ОВА Указом Президента України від 24 серпня 2024 року.