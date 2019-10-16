Как найти идеальное МФО в Украине?

Каждое МФО является небанковской финансовой организацией, которая работает в сфере выдачи кредитов физическим лицам на короткий срок (чаще всего до 30 дней). Специального закона, который мог бы регулировать деятельность таких компаний, на данный момент нет. Но они подчиняются общим нормативно-правовым актам и законам, оказывающим влияние на их деятельность. Такой компанией является МФО Народна позика, которая выдает ссуды всем категориям населения Украины.

Какая разница между банком и МФО?

Главные отличия, которые имеют банки и микрофинансовые организации:

выдача ссуд МФО происходит через интернет, у них нет привязки к офису, поэтому взять микрозайм вы можете в любое время суток;

вы можете в любое время суток; обработка заявки и непосредственная выдача кредита происходит почти мгновенно, так как занимает не более получаса;

получить заем может любой гражданин Украины, не принося справки с места работы, не приглашая поручителей и при наличии плохой кредитной истории.

Лучшая МФО: как найти подходящую организацию

Получить займ на карту онлайн может каждый нуждающийся человек. Это может быть безработный или малоимущий, мама в декрете или пенсионер. Главные условия кредитования: ссуда выдается на срок до 30-45 дней, на полученную сумму начисляется ежедневный процент. Новички могут получить максимум пять тысяч гривен, тогда как повторный кредит возможен до пятнадцати тысяч.

Осуществить поиск наиболее подходящей МФО, чтобы взять деньги взаймы, очень просто. Сервис позволяет выставить фильтры так, чтобы в списке оказались компании, подходящие под заданные параметры:

кредиты для безработных;

кредиты без справки о доходах;

кредиты без официального трудоустройства и поручителей;

выдача денег до зарплаты и в долг;

кредит с плохой кредитной историей и с просрочкой;

беспроцентный кредит.

Каталог МФО дает возможность выбрать нужную организацию, для этого следует:

воспользоваться кредитным калькулятором и при помощи сортировки отобрать компании, наиболее подходящие для ваших запросов;

далее следует перечитать все отзывы об МФО из выпавшего списка и просмотреть условия кредитования;

осталось только подать заявку и увидеть займ онлайн на карте мгновенно Украина.

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