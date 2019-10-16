Малий рятувальник з Лановеччини не розгубився та врятував життя

Улітку, коли сонечко добряче пригрівало, Максимко Кирея із села Грибова, що на Лановеччині, з товаришем вирішили податися до річки «Горинь», прихопивши з собою вудки. Хлопчики-однолітки, їм лише по десять років, – пише Наш День

Дітям було весело від того, що був гарний улов. Жартували, побившись об заклад, хто більше упіймає риби, той і виграє.

На краю річки росла верба, розпустивши своє довге гілля. І в Максимкового друга промайнула думка – вилізти на верхівку дерева і закинути вудлище якнайдалі від берега. Та як тільки хлопчик це зробив, ноги його підкосились і він вмить опинився у холодному вирі річки.

Вода швидко підхопила хлопчину і понесла далі від місця падіння. Вхопившись за якусь лозину, що стирчала з води, малий злякано кликав на допомогу. Максимко теж перелякався. Влізти у воду, щоб подати руку – не вмів плавати. Тож промайнула думка покликати на допомогу когось із дорослих. Хлопчик вмить сів на свій велосипед і помчав щодуху за батьком свого товариша. Завдяки тому, що Максимко не розгубився – життя врятоване. Його вчинок є прикладом для дорослих і дітей, як чинити добро.

Вчителі та учні школи села Грибова пишаються вчинком Максимка.

Мирослав КОЛОМИЙЧУК.

На фото автора: Максимко Кирея.