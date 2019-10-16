Малий рятувальник з Лановеччини не розгубився та врятував життя
Дітям було весело від того, що був гарний улов. Жартували, побившись об заклад, хто більше упіймає риби, той і виграє.
На краю річки росла верба, розпустивши своє довге гілля. І в Максимкового друга промайнула думка – вилізти на верхівку дерева і закинути вудлище якнайдалі від берега. Та як тільки хлопчик це зробив, ноги його підкосились і він вмить опинився у холодному вирі річки.
Вода швидко підхопила хлопчину і понесла далі від місця падіння. Вхопившись за якусь лозину, що стирчала з води, малий злякано кликав на допомогу. Максимко теж перелякався. Влізти у воду, щоб подати руку – не вмів плавати. Тож промайнула думка покликати на допомогу когось із дорослих. Хлопчик вмить сів на свій велосипед і помчав щодуху за батьком свого товариша. Завдяки тому, що Максимко не розгубився – життя врятоване. Його вчинок є прикладом для дорослих і дітей, як чинити добро.
Вчителі та учні школи села Грибова пишаються вчинком Максимка.