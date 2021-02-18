Как подключить Интернет?

Интернет давно стал основным каналом связи. Он понемногу заменяет обычные звонки и смс-ки, ведь с помощью мессенджеров общаться проще и удобнее. Домашнее подключение теперь имеет огромное значение.

Можно подключить Интернет в Киеве у интернет-провайдеров типа https://www.it-tv.org/inet. Но на какие параметры обратить внимание? И как выбрать тариф?

Какой Интернет подключить?

Качество интернет-соединения, работа технической и клиентской служб — все это зависит от интернет-провайдера и его политики. Поэтому перед тем, как определяться со скоростью подключения, необходимо выбрать лучшую компанию. Ведь она будет предоставлять все услуги связанные с ним.

На что же обратить внимание? Есть несколько особенно важных моментов. Это:

Ценовая политика. Перед тем, как подписывать договор, необходимо уточнить стоимость услуг провайдера, включая оплату тарифного плана, подключения и технического обслуживания. Не все компании предоставляют подсоединение и техническую поддержку на безоплатной основе. А это — важный момент.

Особенности тарифов. Не все компании предлагают своим клиентам действительно выгодные тарифы. В некоторых случаях стоимость пакета не соответствует качеству предоставляемых услуг. В других — компания предлагает платить за тарифы, которые включают ненужные услуги. В общем, необходимо искать тех, кто бы мог обеспечить качественный сервис без дополнительных затрат.

Техническая поддержка. Хороший интернет-провайдер оперативно реагирует на поломки и форс-мажорные ситуации. Техническая поддержка исправляет все недостатки работы компании в считанные часы. Если клиенту приходится ждать мастера больше одного дня, интернет-провайдер не ценит своих пользователей и не справляется с непредвиденными ситуациями.

Работа контакт-центров. Интернет — это не только средство связи с внешним миром. От подключения зависит работа многих людей, функционирование систем типа “Умный дом” и т.д. Поэтому хорошая компания-провайдер обеспечивает своим клиентам качественную поддержку контакт-центров. Очень важно, чтобы с консультантами можно было без труда связаться и получить ответы на все свои вопросы.

Чем быстрее компания может среагировать на обращение пользователя, тем лучше будет работать вся система и тем быстрее устраняются все неполадки. Не говоря уже о том, что хороший поставщик цифровых услуг развивается вместе со всем миром, обновляет свое оборудование и технологии, изучает новые способы быстрого интернет-соединения.

Скорость и стабильность подключения

Если провайдер готов предоставить выгодные тарифы, оперативно реагирует на непредвиденные ситуации и открыт в общении с клиентами, можно переходить к параметру скорости подключения. Это — чуть ли не самый важный момент.

Естественно, для бытовых нужд большая скорость не нужна. Но все, что ниже 1 ГБ/сек, понемногу уходит в прошлое. Современные технологии ускоряются огромными темпами, поэтому важно, чтобы компания-провайдер могла за ними угнаться.

Для бытовых нужд (просмотр фильмов, интернет-телевидение, проч.) скорости в 1 Гб/сек вполне достаточно. Но если пользователь работает из дома и постоянно выгружает большие файлы, придется подключать высокоскоростное соединение с другими показателями.

И последний момент — стабильность. Нет смысла платить за скоростной Интернет, если связь постоянно обрывается, а скорость не стабильная. Это только принесет массу проблем и раздражение. Поэтому перед тем, как подписывать договор, стоит поискать отзывы других клиентов компании о стабильности подключения.