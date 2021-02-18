За минулу добу на Тернопільщині трапилися сім випадків шахрайства через купівлю в інтернеті

За минулу добу поліцейські Тернопільщини задокументували сім випадків шахрайства, пов’язаних з купівлею товарів через Інтернет

Купівля товарів через Інтернет має свої переваги, проте поліцейські застановляють краян подумати про фінансову безпеку, адже нерідко покупці втрачають чималі кошти, не отримавши товару.

Щодня до поліцейських надходять звернення потерпілих від таких мережевих торгів. За минулу добу правоохоронці зареєстрували сім випадків шахрайства.

Майже три тисячі гривень втратила жителька Кременецького району, прагнучи придбати шафу-купе. З пояснень потерпілої, оголошення про продаж товару вона побачила на сайті ОЛХ, зв’язався з продавцем, котрий вимагав завдаток. Жінка тричі надсилала на вказану незнайомцем банківську картку гроші, загалом – майже три тисячі гривень. За домовленістю, шафу їй мали передати логістичною компанією. Продавець навіть номер накладної надіслав, проте в пункті отримання товару жительку Кременеччини запевнили, що номер накладної липовий і жодної посилки на її ім’я не надходило. Потерпіла пробувала зв’язатися з особою, котрій перерахувала гроші, проте зв’язку уже не було.

У подібну ситуацію потрапив тернополянин, котрий спокусився на купівлю через мережу талонів на пальне за зниженою ціною. Чоловік втратив майже дві тисячі гривень.

Сім тисяч гривень заплатила за фотоапарат і не отримала його ще одна жителька обласного центру. Потерпіла перечислила шахраям повну вартість товару, спокусившись на привабливу ціну, в результаті із заявою про шахрайство довелося йти до правоохоронців.

Відомості за усіма фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 ККУ.

Що ж робити, якщо гроші ви вже перерахували, а товар не отримали, і телефони продавця або не відповідають, або відповідають вічним «завтра»?

Якщо трансакція, тобто перерахування коштів шахраєві сталося не більше трьох днів тому, то є сенс телефонувати на гарячу лінію свого банку. Якщо гроші ще не були фактично переведені на рахунок продавця (а таке може бути, не дарма ж банкам зазвичай потрібно саме три банківських дні на здійснення платежу), то ще є надія свій платіж скасувати.

Якщо гроші вже переведені вашим банком, то можна відразу зв’язатися з банком продавця – шахрая. Дізнатися, що це за банк, можна за номером картки шахрая через відповідні сервіси в Інтернеті.

Та найперший ваш крок – звернутися до поліції із заявою про шахрайство.