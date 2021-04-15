Как правильно делать футбольные прогнозы

Футбол – вид спорта, в котором не разбирается только тот, кто ни разу его не смотрел. На эту игру приходится большая часть ставок, совершаемых в букмекерских конторах. Но, несмотря на внешнюю простоту, футбольные прогнозы никак не отнесешь к разновидности гарантированного заработка. Чтобы стабильно выигрывать на таких пари, нужно обладать хорошей теоретической подготовкой и уметь тщательно анализировать доступную информацию.

Предлагаем вашему вниманию несколько советов для начинающих игроков:

определитесь с бюджетом на игровой период;

делайте ставки в соответствии с выбранной стратегией;

не ставьте на любимые команды или выделите на такие пари отдельный бюджет;

тщательно изучайте предматчевые расклады.

В процессе анализа следует учитывать множество факторов. Успех футбольного прогноза зависит от уровня соперников, их текущей формы и мотивации, количества травмированных. Значение может иметь даже фигура судьи, обслуживающего поединок. Есть рефери как «фартовые», так и максимально неудобные для конкретной команды.

Футбол – игра трудно предсказуемая. Даже мотивированный фаворит здесь может потерять очки с аутсайдером, для которого матч не имеет никакого турнирного значения. Разовые осечки неминуемы, но при грамотной реализации стратегии добиваться выигрышей на длинной дистанции вполне реально. Это доказано многими профессиональными беттерами.

Спортивный прогноз в режиме Live

Популярность ставок в режиме реального времени постоянно растет. Такая игра дает возможность вносить коррективы в пари, заключенные до начала поединка. Когда видишь, что события развиваются не по твоему сценарию, можно подстраховаться, поставив на противоположный исход. Или, наоборот, увеличить сумму, если все идет по плану.

Когда изучаешь возможность сделать спортивный прогноз в Live, часто наталкиваешься на «коридоры» и «вилки». У букмекеров времени на оценку ситуации минимум, поэтому неизбежны ошибки при составлении коэффициентов. Однако стоит помнить, что конторы активно борются со слишком «хитрыми» игроками, и пара крупных выигрышей в лайве может негативно сказаться на доступных лимитах.

Игра в прематче имеет больше преимуществ:

есть время всесторонне оценить расстановку сил;

выбор событий намного шире;

выше коэффициенты и лимиты.

При составлении спортивного прогноза многое зависит от объективности оценки. Именно поэтому эксперты не рекомендуют ставить на команды, к которым испытываешь привязанность. В режиме Live сохранять беспристрастность значительно сложнее. Игрок испытывает повышенный азарт от просмотра поединка и возможностей быстро сделать выгодную ставку. В такой обстановке вероятность совершить ошибку возрастает. Лайв идеально подходит только опытным беттерам, умеющим сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях.