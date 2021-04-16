У селі на Тернопільщині через паління ледь не помер чоловік
З термічними опіками І-ІІ ступеня власника будинку, де трапилася пожежа госпіталізовано до Тернопільської університетської лікарні.
14 квітня у селі Настасі Тернопільського району виникла пожежа. Вогонь знищив ліжко, пошкоджено облицювання стін та стелі. Через необережність під час паління у потерпілого уражено 80% шкіри.
Пожежа ліквідована за допомогою місцевого населення, без залучення пожежно-рятувальних підрозділів.
Матеріальні збитки встановлюються.