Тернопільська міськрада судиться з райрадою за майно (документ)

Тернопільська міська рада подала позов до суду на Тернопільську районну раду, в якому вимагає «визнати незаконними та скасувати декілька рішень райради», що стосуються розподілу майна.

Позов мерія подала кілька тижнів тому. 8 квітня відбулося підготовче засідання. Далі справу розглядатимуть вже по суті 22 квітня о 10:30 в Господарському суді Тернополя.

Йдеться про об’єкти, які фізично знаходяться на території міста, проте належать району. Серед них і районна лікарня, яку місто наполегливо хотіло забрати під своє управління.

Сергій Сліпий