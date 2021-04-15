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Новини Тернополя 

Тернопільська міськрада судиться з райрадою за майно (документ)

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Тернопільська міська рада подала позов до суду на Тернопільську районну раду, в якому вимагає «визнати незаконними та скасувати декілька рішень райради», що стосуються розподілу майна.

Позов мерія подала кілька тижнів тому. 8 квітня відбулося підготовче засідання. Далі справу розглядатимуть вже по суті 22 квітня о 10:30 в Господарському суді Тернополя. 

Йдеться про об’єкти, які фізично знаходяться на території міста, проте належать району. Серед них і районна лікарня, яку місто наполегливо хотіло забрати під своє управління.

Сергій Сліпий 

 

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