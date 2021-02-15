Как правильно выбрать оправу для очков

Для коррекции зрения очки имеют большое значение и в основном их носят постоянно. Поэтому к подбору оправы нужно отнестись не менее серьезно, чем к линзам. Если вы неправильно выберете оправу, то она будет неудобной и может искажать вашу внешность, придавая неэстетичного вида. Тут вы можете подобрать любую оправу солнцезащитных очков, которая вам понравиться. Также на сайте https://luxoptica.ua/ можно найти другие виды изделий, в том числе для коррекции зрения. Удобная фильтрация сайта позволит быстро найти необходимый продукт по его категории, бренду и форме.

Правила подбора оправы для очков

Перед выбором оправы стоит знать, на какие параметры обращать внимание. А сама оправа состоит из таких компонентов:

рамка или световые прорези, которые служат фиксацией линз;

заушники, которые держат конструкцию на расстоянии от глаз;

мостик, который соединяет рамки.

Каждый элемент имеет свои размеры, которые указаны на оправе.

Длину заушников рассчитывают таким образом, чтобы расстояние между задней частью линзы и глазом было 12 мм. Длина и вид мостка также имеют значение. Основная тяжесть очков переносится на переносицу и должна распределяться равномерно. На переносице изделие фиксируется при помощи упоров. Носоупоры бывают:

регулированные – надежно фиксируют очки на переносице. Подходят всем, даже если переносица широкая или наоборот слишком слабо выражена. Между фиксатором и носом не должно быть зазоров.

литые – не передавливают переносицу, между такими фиксаторами и носом может быть некоторое расстояние.

Если оправа подобрана правильно, то она не должна сползать при резких движениях головы, передавливать переносицу и давить на височную область.

Важность размера оправы при подборе корригирующих очков

При неправильном выборе оправы человек может ощущать такой дискомфорт:

головокружение;

мигрень, частые головные боли;

боль и дискомфортные ощущения глаз;

чувство тяжести на переносице и боль в лобной части головы;

прочие дискомфортные ощущения.

Даже если линза подобрана правильно, а оправа нет, то человек может видеть нечеткое изображение. Возникает потребность в напряжении глаз, что приводит их к быстрой утомляемости. Также есть риск ухудшить остроту зрения, развить синдром “ленивого глаза” и значительно испортить зрение.

Внимательно относитесь к выбору оправы, поскольку есть риск навредить своим глазам и ухудшить зрение.