На Теребовлянщині відтворили копію іконостасу, спаленого у післявоєнні часи

У Підгорянському монастирі, що на Теребовлянщині, освятили новий іконостас, який є точною копією іконостасу знищеного у післявоєнні часи.

Його відтворили на основі фотографії, яку віднайшов староста села.

Письмові джерела свідчать, що монастир припинив свою роботу наприкінці XVIII ст.: у 1789 році його скасувала австрійська влада.

Монастирський будинок продали, а вікове його надбання розпорошилось по всіх усюдах, іконостас опинився у парафіяльній церкві св. Михаїла в Могильниці. У післявоєнні роки його спалили.

У 1993 році почалося відновлення монастиря. Важливим етапом в історії церкви було встановлення під новий 2021 рік іконостасу, розповідають у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.

Створюючи його майстри майже ідентично повторили в ньому ажурну різьбу колон і царських врат першого іконостасу.

Джерело: Тижневик “Номер один”