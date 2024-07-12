Как продлить срок службы картриджа для под системы?

«Сердце» любой под-системы — это картридж. В нем жижа превращается в пар, здесь же хранится ароматная жидкость. При этом срок службы картриджей достаточно невелик, при этом реальные цифры зависят от типа расходника. В многоразовых закрытых системах восполнение запаса жижи происходит путем замены компонента пода, который израсходовал ресурс жижи, на новый такой же фирменный, только полный. Поэтому срок службы подобных устройств зависит от интенсивности парения. Конечно, можно угробить его раньше времени, если, например, использовать не тот тип тяги, или не делать паузы хотя бы в 5–7 секунд после каждой затяжки. Но нас интересует именно продление периода эксплуатации расходника. В случае с закрытыми подами такие действия не имеют смысла. А вот владельцам открытых многоразовых систем, в которых используются, например, картриджи Vaporesso, стоит подумать о долговечности расходников. Ведь это позволит реже менять их на новые, что позволит сэкономить деньги. Потому давайте разберемся, что можно для этого предпринять.

Картридж в фас и профиль

Перед тем, как разобраться с вопросом увеличением срока службы картриджа открытого типа, следует поближе познакомиться с принципом его работы. В таком контейнере совмещены испарительная камера и резервуар для жижи, здесь же находится койл (спиральный или сетчатый, двойной либо ординарный) с ватной обмоткой. При подаче питания (от затяжки или после нажатия на специальную кнопку) испаритель нагревается и доводит жидкость до темпаратуры, при которой она превращается в пар. Когда вейпер затягивается, пар через специальную трубку, соединенную с мундштуком, поступает в его организм.

При исчерпании запаса жидкости необходимо самостоятельно залить ее в картридж через специальное отверстие. Однако перезаправляемый картридж не является вечным и после определенного количества заправок его рано или поздно тоже придется заменить.

При этом, если модель предусматривает возможность смены испарителя, то срок службы расходника возрастает. Дело в том, что именно со спиралью и обмоткой чаще всего случаются неприятности. Самая распространенная из них — подгорание ваты и, как следствие, спирали. Собственно, за определенный срок на койле все-равно образуется слой гари и копоти, так как при уменьшении количества жидкости в баке она не успевает полностью смочить испаритель. Но лучше это произойдет позже, а не раньше. Поэтому дальше мы расскажем, что следует предпринять, чтобы реже менять картридж или испаритель.

Увеличиваем долговечность картриджа: полезные советы

Для того, чтобы картридж многоразовой подсистемы служил дольше, можно просто реже парить. Но подобный способ вряд ли удовлетворит наших читателей, ведь такая рекомендация, что называется, лежит на поверхности. На самом деле помогут не только снижение интенсивности использования устройства, но и:

Правильная манера парения — например, под-системам на солевом никотине противопоказаны чересчур глубокие затяжки без перерывов в 5–7 секунд между ними. Парьте с чувством, тактом и расстановкой! Иначе жижа не будет успевать смачивать вату, и последняя подгорит, причем вместе со спиралью. И тогда вейпер ощутит противный горький вкус гари, который просигнализирует о необходимости замены испарителя или всего картриджа.

Использование жижи с правильно подобранными ингредиентами и соотношением между ними. Скажем, в pod-системах на солевых жидкостях процентные доли пропиленгликоля и глицерина должны совпадать — 50/50. Другое соотношение меняет плотность и вязкость жидкости, что не способствует продлению срока службы расходника.

Заливка оптимального типа жижи — например, применение органических жидкостей в подах, предназначенных для работы с солевыми смесями, негативно скажется на долговечности расходника. Такая жижа обладает повышенной по сравнению с никотиновой солью кислотностью.

Применение ароматизаторов светлых оттенков с низким содержанием сахара — темные и сладкие пищевые добавки негативно действуют на испаритель и стенки картриджа. Все примерно так же, как в случае кариеса, который буквально разъедает зубы при неправильном питании (особенно при неумеренном поедании десертов и прочих сладостей).