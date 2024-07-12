Чортківська громада зібрала 600 тис.грн. на РЕБ для 42 бригади

БО БФ “Покрова Чортків” долучився до ініціативи організації Save Ukraine Now – SUN, а саме великого збору – 5 млн 400 тис. грн – на придбання РЕБ для чортківської 42 окрема механізована бригада, яка зараз боронить нас від московських окупантів на Харківщині. Повідомляють у чортківській міській раді.

Ми разом із вами протягом кількох місяців донатили, провели великий благодійний аукціон (де «Покрова Чортків» виручила 250 200 грн та 200$), активно до збору коштів долучався і колектив Чортківської міської ради, комунальних підприємств, медичних установ громади. У підсумку нам вдалось зібрати 600 тисяч гривень, які вже перевели на рахунок Save Ukraine Now. Зі слів військових із 42 ОМБр, до закриття збору залишилось небагато. Тож Чортківська громада зробила направду великий внесок у придбання мегаРЕБу.

МегаРЕБ – це потужний мобільний комплекс обладнання, сформований та виготовлений під потреби саме цієї бригади. Такі комплекси успішно використовуються у ЗСУ.

Дякуємо усім, хто продовжує донатити для ЗСУ!