Перед тем как сдавать золото в ломбард, поинтересуйтесь его стоимостью. Как рассчитывается стоимость золота, а также какие факторы влияют на ценообразование – читайте в статье.

Перед тем как сдавать золото в ломбард, поинтересуйтесь его стоимостью. Как рассчитывается стоимость золота, а также какие факторы влияют на ценообразование – читайте в статье.

Объем выручки от сдачи золота зависит от двух факторов: пробы и текущей цены на этот металл в мире. На официальном сайте Национального банка Украины регулярно обновляется информация о курсе банковских металлов.

Например, чтобы рассчитать цену золота 375 пробы за 1 грамм, необходимо найти его текущую учетную цену за грамм на сайте НБУ и умножить на 0,375. Допустим, актуальная стоимость 10 унций золота, по данным НБУ, – 364555,78 грн. Рассчитаем: 364555,78 / 10 = 36455,578 (цена за 1 унцию). В одной унции 31,1035 грамма: 36455,578 / 31,1035 = 1 172 грн (цена за грамм золота). Далее вычисляем стоимость грамма золота нужной нам пробы: 1 172 х 0,375= 439 грн 50 коп. Соответственно, грамм золота 585 пробы будет стоить 685 грн 62 коп. (1 172 х 0,585).

Оценка золота в ломбарде

Ломбарды и другие учреждения, специализирующиеся на покупке/продаже золота, формируют цену за грамм драгоценного металла, исходя из его стоимости в Нацбанке. В свою очередь, НБУ регулирует цену, руководствуясь ценовыми показателями на бирже драгоценных металлов в Лондоне (LME).

На стоимость изделия из золота в ломбарде влияет:

Проба

Состояние

Дизайн

Наличие повреждений

Ломбарды устанавливают среднюю стоимость за грамм золота, чтобы не менять котировки ежедневно. Чем лучше проба и внешний вид изделия из золота, тем выше его оценит ломбард, и тем больше цена за грамм будет приближена к курсу Нацбанка. При наличии дефектов, потускневшего цвета металла стоимость может быть значительно снижена. Сдать можно не только цельные изделия из золота, но и драглом – любые непригодные изделия: части украшений, деформированные кольца, медали и часы с драгоценными металлами.

Золото как способ инвестиций

Эксперты называют золото одним из наиболее выгодных инструментов сбережения капитала. За последнюю дюжину лет цена на золото выросла почти в семь раз. Мировые тенденции свидетельствуют о связи скачков курса доллара (в сторону повышения) с увеличением стоимости этого драгоценного металла.

Источник: zslombard.com.ua