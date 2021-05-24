Как сделать безопасную электропроводку в гараже: 3 полезных совета
Если вы – счастливый владелец гаража, значит точно знаете, что содержание в нем машины – лишь малая толика от его предназначения. Для большинства мужчин гараж – место, где реализуется их скрытый (или явный) потенциал вследствие чего возникают разного рода мастерские – столярные, токарные, СТО, цеха по тюнингу авто.
Если ваш гараж используется именно по такому назначению, специалисты электротехнической компании “Кабель-Инвест” настоятельно рекомендуют удостовериться, действительно ли электропроводка в этом помещении качественна и безопасна.
Все провода в дополнительной защите
Все провода в гараже должны быть проложены внутри надежной металлической защиты. Такой металлорукав – аналог пластиковой гофры, применяемой в бытовых электросетях. Но он заметно превосходит ее в ряде ключевых характеристик, а именно:
- механической прочности. Металлорукав выдерживает высокие нагрузки на излом, его очень сложно порвать или повредить;
- пожарной безопасности. Пластиковая гофра, даже выполненная из негорючего материала, легко плавится и выделяет ядовитый дым. В случае сильного короткого замыкания и отказа автоматики она не спасет от пожара. Зато металлорукав ограничит доступ кислорода и надолго задержит распространение огня.
При этом металлорукав сохраняет полезные свойства гибкого трубопровода: он легко монтируется (у каждого производителя есть наборы дополнительной фурнитуры для крепления) и гибко подстраивается под особенности помещений.
Проводку в металлорукаве можно уложить так, как необходимо для использования. Это особенно важно в небольших помещениях с ограниченным пространством, например, гараже. Большой выбор диаметров позволяет купить рукав, необходимый для конкретного типа используемого кабеля.
Надежная фиксация кабельных линий
Для прокладки линий на гаражном потолке понадобится лестничный лоток – специальная конструкция из штампованных перфорированных профилей с поперечными распорками, напоминающая небольшую лестницу.
Такой лоток крепится специальными шпильками или подвесами к потолку, а провода закладываются внутрь лотка и фиксируются крепежами или стяжками к поперечным планкам.
У лотка есть несколько важных плюсов:
- высокая надежность. Выдерживает нагрузку до 200 кг;
- защита от влаги и пыли. Лестничный лоток можно закрыть специальными крышками;
- простой доступ к коммуникациям в случае ремонта.
Современная щитовая
Кроме безопасной разводки линий, специалисты рекомендуют позаботиться о качестве используемой автоматики. Все силовые линии подключаются к автоматическим выключателям, которые размыкают сеть в случае короткого замыкания или перегрузки провода. На этих элементах нельзя экономить, поскольку от точности их срабатывания зависит безопасность всей системы электропитания.
В гаражной щитовой специалисты рекомендуют установить:
- УЗО (устройство защитного отключения) – компонент, размыкающий сеть при критических показателях дифференциальных токов;
- реле напряжения – устройство, отключающее подачу электричества в систему, если оно выше или ниже установленных пределов.
На электрической безопасности экономить нельзя. Покупайте надежные устройства, монтируйте кабель в защите и ваша система электропитания будет работать без сбоев и поломок.