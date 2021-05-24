Как сделать безопасную электропроводку в гараже: 3 полезных совета

Если вы – счастливый владелец гаража, значит точно знаете, что содержание в нем машины – лишь малая толика от его предназначения. Для большинства мужчин гараж – место, где реализуется их скрытый (или явный) потенциал вследствие чего возникают разного рода мастерские – столярные, токарные, СТО, цеха по тюнингу авто.

Если ваш гараж используется именно по такому назначению, специалисты электротехнической компании “Кабель-Инвест” настоятельно рекомендуют удостовериться, действительно ли электропроводка в этом помещении качественна и безопасна.

Все провода в дополнительной защите

Все провода в гараже должны быть проложены внутри надежной металлической защиты. Такой металлорукав – аналог пластиковой гофры, применяемой в бытовых электросетях. Но он заметно превосходит ее в ряде ключевых характеристик, а именно:

механической прочности . Металлорукав выдерживает высокие нагрузки на излом, его очень сложно порвать или повредить;

пожарной безопасности. Пластиковая гофра, даже выполненная из негорючего материала, легко плавится и выделяет ядовитый дым. В случае сильного короткого замыкания и отказа автоматики она не спасет от пожара. Зато металлорукав ограничит доступ кислорода и надолго задержит распространение огня.

При этом металлорукав сохраняет полезные свойства гибкого трубопровода: он легко монтируется (у каждого производителя есть наборы дополнительной фурнитуры для крепления) и гибко подстраивается под особенности помещений.

Проводку в металлорукаве можно уложить так, как необходимо для использования. Это особенно важно в небольших помещениях с ограниченным пространством, например, гараже. Большой выбор диаметров позволяет купить рукав, необходимый для конкретного типа используемого кабеля.

Надежная фиксация кабельных линий

Для прокладки линий на гаражном потолке понадобится лестничный лоток – специальная конструкция из штампованных перфорированных профилей с поперечными распорками, напоминающая небольшую лестницу.

Такой лоток крепится специальными шпильками или подвесами к потолку, а провода закладываются внутрь лотка и фиксируются крепежами или стяжками к поперечным планкам.

У лотка есть несколько важных плюсов:

высокая надежность . Выдерживает нагрузку до 200 кг;

защита от влаги и пыли . Лестничный лоток можно закрыть специальными крышками;

простой доступ к коммуникациям в случае ремонта.

Современная щитовая

Кроме безопасной разводки линий, специалисты рекомендуют позаботиться о качестве используемой автоматики. Все силовые линии подключаются к автоматическим выключателям, которые размыкают сеть в случае короткого замыкания или перегрузки провода. На этих элементах нельзя экономить, поскольку от точности их срабатывания зависит безопасность всей системы электропитания.

В гаражной щитовой специалисты рекомендуют установить:

УЗО (устройство защитного отключения) – компонент, размыкающий сеть при критических показателях дифференциальных токов;

реле напряжения – устройство, отключающее подачу электричества в систему, если оно выше или ниже установленных пределов.

На электрической безопасности экономить нельзя. Покупайте надежные устройства, монтируйте кабель в защите и ваша система электропитания будет работать без сбоев и поломок.