Три дитячих майданчики облаштовують у Шумській громаді. Їх роблять поблизу дитячих садків у Шумську, в селах Рохманів та Боложівка, пише Суспільне.

За його словами, вартість майданчиків становить майже мільйон гривень, їх роблять спільно з програмою DOBRE. Облаштовують майданчики вже тиждень. Зокрема, в селі Рохманів мають залити бетон під гойдалками. Про це розповіла завідувачка цього садка Людмила Швець. За її словами, на території встановили 7 гойдалок. Раніше біля закладу майданчика не було. Там навчаються 45 дітей.

DOBRE – це програма, яка фінансує проєкти з розвитку громад. На це в Україні виділили 50 мільйонів доларів на 5 років – з 2016 по 2021 роки. В Україні DOBRE співпрацює з сотнею громад. Про це розповів координатор комунікації Українського кризового медіацентру Михайло Цьомик. За його словами, цю програму створила агенція Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID. Вона працює в 100 країнах світу з 1961 року.