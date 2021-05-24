Тернопільський військовий став свідком виверження вулкану у Конго (фото)

Військовий з Тернополя Юрій Кульпа, який зараз перебуває в Республіці Конго, став свідком виверження вулкана Ньїрагонго, що в мсті Гома.

Юрій Кульпа є членом Миротворчої місії ООН в Когно. Так, увечері 22 травня він на власні очі побачив виверження. Усіх військових одразу евакуювали з місця дислокації.

«Командуванням загону було прийнято рішення про евакуацію особового складу, озброєння та військової техніки у безпечне місце. Під час переміщення особовий склад діяв згідно з планом евакуації затвердженим вищим керівництвом ЗСУ,» – пише Юрій Кульпа у мережі Фейсбук.

Він також розповів, що евакуювали все місцеве населення і оприлюднив фото евакуації на кордоні з сусідньою країною Руандою. До того, військовий Юрій Кульпа поділився світлинами та відео, зроблені в момент виверження.

Довідково: Востаннє Нійрагонго вибухнув у 2002 році, коли 250 людей загинуло і 120 000 людей залишилися без даху над головою після того, як лава рушила на місто Гому. Всього з 1882 року було зареєстровано 34 виверження цього вулкана. Одне з найсильніших вивержень Ньїрагонго відбулося в 1977 році, тоді загинули понад 600 осіб.

Фото Юрія Кульпи